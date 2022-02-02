02.02.2022
ММК завоевывает TikTok
02.02.2022
Челябинцы перевели мошенникам свыше трех миллионов рублей
02.02.2022
Районный Дом культуры в поселке Бреды празднует новоселье
02.02.2022
На Южном Урале объем выдачи ипотечных кредитов за год вырос почти на треть
02.02.2022
КСП проверит бюджетную отчетность министерств Челябинской области за 2021-й год
01.02.2022
В Магнитогорске водители трамваев массово уходят на больничный
По случаю 90-летия ММК в Магнитогорске установили памятную стелу
02.02.2022
ММК завоевывает TikTok
01.02.2022
ММК: 90 огненных лет
27.01.2022
90-летие ММК в Челябинске отметят большой выставкой о богатой истории комбината
25.01.2022
Три хоккеиста магнитогорского «Металлурга» включены в состав олимпийской сборной России
Челябинскстат рассказал, сколько человек постоянно проживает на Южном Урале
02.02.2022
Скоков уволил командира второго батальона полка ДПС ГИБДД Челябинска, подчиненные которого попались на взятках
02.02.2022
ММК: 90 огненных лет
01.02.2022
Текслер: Нам нужны тысячи человек, чтобы полностью закрыть потребность в здравоохранении
31.01.2022
Куляшов не сделал, а Ксензов сделает: челябинцы надеются, что новый зам Котовой вернет на Советскую и Пушкина двустороннее движение
28.01.2022