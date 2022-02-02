По случаю 90-летия ММК в Магнитогорске установили памятную стелу

В Магнитогорске (Челябинская область) в честь 90-летия ПАО «ММК», которое флагман черной металлургии отпраздновал вчера, первого февраля, установлена памятная стела.

Как сообщает управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината, стела установлена на оживленном месте – там, где Южный переход «упирается» в круговой перекресток.

«Улица Зеленцова, идущая вдоль проходных комбината, рядом объекты ПАО «ММК» - кислородный цех, ТЭЦ. Все дороги ведут к Магнитогорскому металлургическому комбинату. Именно поэтому это место и было выбрано для установки памятной стелы. Взамен демонтированной надписи «Магнитогорский металлургический комбинат им. Ленина» разработан дизайн-проект малой архитектурной формы. Он был одобрен руководством комбината, администрацией города. Работы по установке начались в начале ноября», - сообщили на предприятии.

Ширина стелы – 17 метров, высота – шесть. Выполнена она из металлоконструкций, покрыта композитными материалами и керамогранитом. Благодаря фотодатчика, которые в зависимости от времени суток самостоятельно включают или выключают подсветку, в ночное время сооружение - его видно издалека - может служить источником дополнительного освещения.

Стелу украшает надпись: «Магнитогорский металлургический комбинат. 90 лет в металлургии. История продолжается».