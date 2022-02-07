Почетный донор России из Магнитогорска пожаловалась Текслеру на собес

Почетный донор России Ольга Балтина, живущая в Магнитогорске, пожаловалась губернатору Челябинской области Алексею Текслеру на собес.

Абсурдную ситуацию, в которую попала, донор описала в сообществе «А.Л. Текслер, помоги!» в ВКонтакте. Пост опубликован в группе сегодня, седьмого февраля.

«Я являюсь почетным донором РФ, на днях мне позвонили из собеса и сказали, что работники собеса сомневаются в моей прописке по месту жительства и не верят тому, что у меня в паспорте. На основании этого мне отказано в социальном пособии. Значит, пока я сдавала кровь более тринадцати лет, сомнений в моей прописке ни у кого не возникало. Настало время выплачивать пособия, и вдруг по неизвестной причине появились сомнения. Хотя живу и прописана по этому адресу с 1997 года. Прошу разобраться в сложившейся ситуации. Когда уже в регионе будет порядок? Когда закончится этот беспредел?» - задалась вопросом Ольга Балтина.

Жители Челябинской области, прочитав ее историю, искренне возмущаются происходящим и дают советы: «Что за маразм? В паспорте прописка есть, и этого достаточно. Что за самоуправство, так можно каждого лишить выплат»; «Требуйте письменного отказа. Напишите заявление, если будет отказ (письменный), то будет указано лицо, которое вам отказало… И тогда в бой!»; «Пригласите в гости. Убедятся, что проживаете, а еще и соседей пригласите – подтвердится, что живёте по данному адресу».

Как оказалось, автор поста уже приглашала сотрудницу собеса к себе домой, а также предлагала ей обратиться в домоуправление, в паспортный стол, - для получения сведений о прописке, но, по словам Ольги Балтиной, женщина, свои имя и фамилию не назвавшая, от похода в домоуправление отказалась.

Радует, что история почетного донора не осталась и без внимания министерства социальных отношений Челябинской области. Представители минсоца попросили, чтобы автор поста написала им в личных сообщениях свои данные, и пообещали разобраться в этой ситуации.