В Челябинской области жители Линёвки могут оказаться отрезанными от всего мира

Почти 114 южноуральцев поставили прививку от ковида

В Челябинской области порядка 114 тысяч жителей поставили прививку против коронавирусной инфекции COVID-19. Из них более 80 тысяч - полностью вакцинированы (получили первый и второй компоненты вакцины). Накануне вакцинировался от ковида и президент Владимир Путин.

«В Челябинской области 113 тысяч 921 житель поставил первый компонент вакцины "Спутник V", из них 80 тысяч 730 человек поставили уже и второй компонент, завершив вакцинацию от коронавируса», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона.

На данный момент в Челябинскую область поступило 122 тысячи 992 дозы вакцины Гам-Ковид-Вак» или «Спутник V». Плюс в сентябре 2020 года была пилотная партия - 42 дозы. В ближайшие 10 дней область ожидает поставку еще 64 тысяч доз.

Напомним, на сегодня на территории Российской Федерации официально зарегистрированы три вакцины от коронавируса. Это «Гам-КОВИД-Вак» или «Спутник V» (разработана совместно российским национальным научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Николая Гамалеи и научно-исследовательским институтом микробиологии министерства обороны РФ ), «ЭпиВакКорона» (разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», Новосибирск) и «КовиВак» (создана федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова из Москвы).

Первые две вакцины уже выпускаются в промышленных масштабах и используются для прививок. Вакцина «КовиВак» была зарегистрирована в России в феврале и запущена в гражданский оборот до конца марта.

В Челябинской области пока поступала и используется для вакцинации от ковида только «Гам-КОВИД-Вак» или «Спутник V».

Накануне, 23 марта, президент России Владимир Путин сделал прививку от коронавируса отечественной вакциной, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Но какую конкретно вакцину поставили президенту, не сообщается. Напомним, на итоговой пресс-конференции в декабре 2020 года президент обещал привиться от ковида, как только будет готова вакцина для его возрастной категории. Свое обещание он выполнил.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пока вакцинироваться не будет, так как у него обнаружены антитела к коронавирусной инфекции (он переболел бессимптомно).

В 2021 году в Челябинской области планируют привить от коронавирусной инфекции более 1,6 миллиона жителей – это 60 процентов от взрослого населения региона.

Ранее инфекционист рассказала южноуральцам, как была создана вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19, как она работает и какой из зарегистрированных на территории России препаратов выбрать для вакцинации.