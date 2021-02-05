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Почтовый автопарк Челябинской области впервые пополнили 20-тонные КАМАЗы

Почтовый автопарк Челябинской области пополнили десять новых 20-тонных КАМАЗов. Сейчас техника проходят процедуру регистрации и постановки на учет. В марте машины выйдут в первые рейсы.

Большегрузные автомобили задействуют на магистральных перевозках. Машины будут работать на маршрутах Челябинск-Москва и Челябинск-Казань. КАМАЗы полностью адаптированы для перевозки почтовых отправлений. Фургон вмещает до 20-ти тонн груза.

КАМАЗы оборудованы системой ГЛОНАСС, которая позволяет отследить маршрут и местоположение машины. Если с грузовиком что-то случится в пути, об этом сразу станет известно диспетчеру. КАМАЗы работают на экономичном и экологически чистом виде моторного топлива – компримированном (сжатом) природном газе. В кабине автомобиля предусмотрены два спальных места, чтобы водители могли отдохнуть при перевозках на дальние расстояния.

Как сообщили в пресс-службе УФПС России по Челябинской области, сейчас на магистральных маршрутах работают 11 КАМАЗов грузоподъемностью десять тонн, два автомобиля Hino грузоподъемностью десять тонн и четыре автомобиля Hino грузоподъемностью семь тонн. Новая техника усилит автопарк почтовых грузовиков и ускорит доставку почтовых отправлений.

«В январе мы уже получили крупную партию техники - 32 автомобиля Lada Largus и 19 УАЗов. Они будут работать на городских и районных маршрутах. Всего в этом году ожидаем поступление 115 единиц техники. Это позволит нам увеличить и омолодить автопарк», - рассказал директор регионального управления Почты России Владимир Образцов.

На сегодняшний день в Челябинской области в доставке почты задействованы 407 единиц транспорта. Для перевозки разработано 430 почтовых маршрутов.

Суммарный пробег почтовых машин в регионе за год составляет около 12 миллионов километров (расстояние, равное по протяженности 300 экваторам Земли).