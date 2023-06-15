Подготовка к городскому Сабантую в разгаре

В субботу, 17 июня, челябинцев и гостей города ожидает большая праздничная программа в Центральном парке имени Ю.А. Гагарина. Хедлайнерами праздника станут звёзды из Татарстана и Башкортостана.

«Праздник плуга» с ярким национальным колоритом развернётся уже по сложившейся традиции в ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина.

Как рассказали в пресс-службе Управления культуры города, гостей праздника ждут весёлые конкурсы, национальные игры, зажигательные танцы, спортивные состязания и мастер-классы. На территории парка будут установлены национальные юрты и подворья, развернётся выставка предметов национального быта.

Для любителей мастерить пройдут интересные мастер-классы по изготовлению национальных предметов культуры и быта.

Расписание мастер-классов:

12:00 - 14:00 - изготовление сувенирных тюбетеек;

12:00 - 15:00 - создание открытки «Сабантуй»;

14:00 - 15:00 - изготовление сувенирных юрт (мастер-классы пройдут в шатрах, расположенных на аллее слева от сцены).

Любители спортивных зрелищ посмотрят куреш - традиционный вид борьбы тюркских народов (внесён ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества).

И конечно, яркая концертная программа развернётся на главной сцене парка. Здесь выступят вокальные и хореографические коллективы Челябинской области. Кроме того, гостями праздника станут почётные коллективы Башкортостана и Татарстана: Стерлитамакское государственное театрально-концертное объединение, артисты Тюлячинского района. Хедлайнерами праздника станут энто-шоу ZAINETDIN (Башкортостан) и РУСТЕМ АСАЕВ (Татарстан).