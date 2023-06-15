15.06.2023
Семейная драма: жительницу Чебаркуля написала ложный донос на бывшего мужа
15.06.2023
Подготовка к городскому Сабантую в разгаре
15.06.2023
Исторический музей Южного Урала к своему столетию откроет выставку уникальных экспонатов
15.06.2023
Южноуральские охотинспекторы проверят актуальность охотничьих билетов из других регионов
14.06.2023
Приставы взыскали один миллион рублей с осужденного за взятки экс-главы кафедры УралГУФКа
14.06.2023
В Челябинской области передано в суд уголовное дело в отношении экс-сотрудника «Новатэк-АЗК»
Подготовка к городскому Сабантую в разгаре
10.06.2023
Парк Гагарина ждет челябинцев на Сабантуй-2023
07.07.2022
На областном Сабантуе представят уникальный Коран начала 19 века (0+)
24.06.2022
В челябинский парк Гагарина закроют въезд на время Сабантуя
14.06.2022
Челябинцы отпразднуют Сабантуй в парке Гагарина (0+)
Учреждения культуры и образования Челябинска готовятся к первому сентября
15.06.2023
В Челябинской области на 50% увеличили грантовую поддержку НКО
14.06.2023
Активные муниципалитеты Челябинской области получат допсредства на благоустройство
13.06.2023
В День России в Челябинской области вручили госнаграды шести участникам СВО
12.06.2023
Губернатор, спикер, митрополит и путешественник поздравляют южноуральцев с днем России
12.06.2023