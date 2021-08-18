18.08.2021
Текслер потребовал от глав лично контролировать ход строительства соцобъектов
18.08.2021
Подрядчик ускорился и уже заканчивает строить в Челябинске улицу Конструктора Духова
18.08.2021
Догазификация в Челябинской области должна быть проведена до 2022 года
18.08.2021
«Искорка Фонд» подарит маленьким пациентам областной больницы Челябинска ароматный праздник
18.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на 19 августа
18.08.2021
В Челябинской области работодатели могут дорого заплатить за найм мигрантов
Подрядчик ускорился и уже заканчивает строить в Челябинске улицу Конструктора Духова
06.08.2021
Алексей Текслер попросил поддержки у Владимира Путина
06.08.2021
На новой дороге на Наркома Малышева в Челябинске обеспечат безбарьерную среду
28.03.2018
В Челябинской области готовы построить платную дорогу
В Челябинске произошел сильнейший залповый выброс по сероводороду
18.08.2021
Народный артист РСФСР Александр Михайлов нашел Таганай потрясающим местом
17.08.2021
Текслер: Будет много моих поездок по региону и буду слушать мнение людей
16.08.2021
В Челябинске в этом году появится девять новых детских садов
13.08.2021
Как будет организована учеба южноуральских школьников и студентов с сентября
12.08.2021