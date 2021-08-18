Подрядчик ускорился и уже заканчивает строить в Челябинске улицу Конструктора Духова

В Челябинске на финишную прямую вышло строительство дороги на улице Конструктора Духова.

Работы на одном из важнейших объектов для микрорайона Чурилово ведутся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Интересно, что контракт был рассчитан на два года, но в итоге подрядчик идет с опережением больше чем на год.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, сегодня, 18 августа, подрядчик приступил к укладке выравнивающего слоя асфальтного покрытия. Следующий этап - укладка верхнего слоя.

«Помимо дорожного полотна, смонтировано и готово к запуску наружное освещение по принципу «чистого неба», обустроены тротуары, газоны, готовятся к монтажу остановочные комплексы. В рамках дополнительного контракта комитет дорожного хозяйства обустроил парковку возле образовательного учреждения», - рассказали в мэрии.

Городские власти не сомневаются в том, что первого сентября юные челябинцы поедут и пойдут в школу по новой дороге и тротуарам.