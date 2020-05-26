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Подрядчики делают безопасными и качественными семь улиц Челябинска

Общество
Сегодня, 12:48
Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинске сегодня, 26-го мая, безопасными и качественными подрядные организации делают семь улиц. 

На Молдавской в рамках федеральной программы БКАД вышел на финишную прямую процесс укладки верхнего слоя асфальта на участке от Захаренко до Комсомольского проспекта. На Сулимова ведется обустройство пандуса и идет замена бортовых камней на участке от Омской до Курчатова. На Труда, от Российской до Меридиана, подрядчик обустраивает основания из ЩПС и щебня 20-40. На этой улице движение частично перекрыто.

Как сообщили в пресс-службе миндортранса Челябинской области, на Болейко - от Кожзаводской до Победы - подходит к концу устройство пандусов и замена бортового камня. Движение здесь также частично перекрыто, как и на улице Мира, где завершаются аналогичные работы на участке от Сталеваров до Шоссе Металлургов. 

На Артиллерийской подрядчик устанавливает бортовой камень на участке от Потемкина до Бажова. На Героев Танкограда сегодня наносят горизонтальную разметку от проспекта Ленина до улицы Комарова.

Кроме того, в Челябинске продолжается ямочный ремонт. В течение прошлой недели приведено в порядок полторы тысячи квадратных метров покрытия. С начала сезона дорожных работ в столице Южного Урала ямочный ремонт был произведен в общей сложности на  сорока тысячах "квадратах".

Также на этой неделе в областном центре продолжают строить новую дорогу по улице 250 лет Челябинску. Было открыто движение на транспортной развязке по улице Братьев Кашириных. Городскими властями осуществляется контроль за строительством транспортных развязок на Дарвина-Троицком тракте и путепроводе "Коксохим".

В центральной части южноуральской столице продолжается работа по благоустройству на улицах Труда, Энгельса, Красной, Сони Кривой, Елькина, Советской, Коммуны и на Свердловском проспекте.

 

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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