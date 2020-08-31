Подземные переходы на челябинской площади Революции подготовят для граффитистов

Подземные переходы на площади Революции Челябинска готовы на 90 процентов. Осталось только нанести покрытие под граффити.

Речь о выходах на Кировку, к центральному гастроному и Арбитражному суду, сообщил сегодня, 31-го августа, на аппаратном совещании в городской мэрии заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.

«Сегодня ждем выхода сметы «Челябстройзаказчика» из госэкспертизы и до конца недели будем готовы начать активные работы на подземном переходе, выходящем на Цвиллинга», - доложил Сергей Авдеев.

Глава города Наталья Котова поинтересовалась, к каким срокам ждать приведения данного «подземелья» - смотрящего на здание бывшего магазина «Ритм» - в порядок (напомним, главное задача - «разобраться» с лестничным маршем, выходящем на трамвайную остановку, а именно – заменить его).

«Думаю, к концу сентября мы закончим там ремонт», - отметил Сергей Авдеев.