«Поезд знаний» отправился в первый рейс по станциям ЮУЖД

В среду, пятого октября, «Поезд знаний» отправился в первый рейс по станциям Челябинской области - Аргаяш, Кыштым и Верхний Уфалей - для проведения уроков безопасности на железной дороге местным школьникам.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, на станции Аргаяш «Поезд знаний» встречали ученики третьего класса. Железнодорожники в специально оборудованном вагоне провели для них урок безопасности, показали тематический фильм и проверили знания с помощью онлайн-квеста. Кроме того, дети побывали на экскурсии по станции, где узнали о ее работе и повторили правила поведения вблизи железнодорожных объектов.

«Поезд знаний» является уникальным проектом и не имеет аналогов на сети ОАО «РЖД». Он представляет собой вагон охраны труда, оборудованный современными техническими средствами для проведения лекций и демонстрации видеоматериалов. Данный проект нацелен на работу с образовательными учреждениями, которые находятся железнодорожной инфраструктуры, а также позволяет охватить учебные заведения, находящиеся в отдаленных районах.

Первый маршрут «Поезда знаний» через станции Аргаяш, Кыштым и Верхний Уфалей был выбран в связи с запуском скоростного поезда «Орлан» сообщением «Челябинск - Екатеринбург», который начнет курсировать в ноябре 2022 года и будет проходить через эти станции. В дальнейшем «Поезд знаний» будет расширять территорию и отправится на другие станции Челябинской, Курганской и Оренбургской областей.