Поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Челябинске встречают полицейские

В Челябинске на железнодорожном вокзале развернули мобильные палаточные модули для тестирования на коронавирус пассажиров, пребывающих в город из Москвы и Санкт-Петербурга. После медицинских процедур представители Роспотребнадзора вручают им предписание об обязательной 14-дневной самоизоляции.

Ежедневно на железнодорожный вокзал Челябинска из Москвы и Санкт-Петербурга прибывает около ста пассажиров. Сотрудники транспортной полиции оказывают содействие и помощь медицинским работникам и представителям Роспотребнадзора, обеспечивая правопорядок во время прибытия данных граждан.

«Каждый день на привокзальной площади станции Челябинск – Главный функционируют мобильные палаточные модули, где медработники измеряют у прибывших столичными поездами температуру и проводят тестирование на наличие коронавирусной инфекции. После медицинских процедур представители Роспотребнадзора вручают гражданам предписание об обязательной 14-дневной самоизоляции. Сегодня, 27 апреля, было обследовано 94 пассажира», - сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте Вера Кухтина.

Также транспортные полицейские разъясняют пассажирам, прибывшим в Челябинск, необходимость соблюдения режима самоизоляции и призывают их не подвергать свое здоровье и здоровье окружающих опасности и оставаться дома.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ» с 17 апреля все пассажиры, прибывающие в Челябинскую область из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, обязаны пройти на двухнедельный карантин. Так, в аэропорту всем прилетевшим пассажирам делают тест на коронавирус. Тем, кто приехал в Челябинскую область на железнодорожном транспорте, проводники выдают анкету в поездах. Пассажиры ее заполняют и передают линейным сотрудникам полиции на транспорте. Затем информация попадает в Роспотребнадзор.

Напомним, что вступившие в силу изменения в административном законодательстве позволяют уполномоченным должностным лицам составлять в отношении правонарушителей административные протоколы по статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 6.3 – «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и 20.6.1 – «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».