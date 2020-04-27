ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Челябинске встречают полицейские

Общество
Сегодня, 12:43
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске на железнодорожном вокзале развернули мобильные палаточные модули для тестирования на коронавирус пассажиров, пребывающих в город из Москвы и Санкт-Петербурга. После медицинских процедур представители Роспотребнадзора вручают им предписание об обязательной 14-дневной самоизоляции.

Ежедневно на железнодорожный вокзал Челябинска из Москвы и Санкт-Петербурга прибывает около ста пассажиров. Сотрудники транспортной полиции оказывают содействие и помощь медицинским работникам и представителям Роспотребнадзора, обеспечивая правопорядок во время прибытия данных граждан.

«Каждый день на привокзальной площади станции Челябинск – Главный функционируют мобильные палаточные модули, где медработники измеряют у прибывших столичными поездами температуру и проводят тестирование на наличие коронавирусной инфекции. После медицинских процедур представители Роспотребнадзора вручают гражданам предписание об обязательной 14-дневной самоизоляции. Сегодня, 27 апреля, было обследовано 94 пассажира», - сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте Вера Кухтина.

Также транспортные полицейские разъясняют пассажирам, прибывшим в Челябинск, необходимость соблюдения режима самоизоляции и призывают их не подвергать свое здоровье и здоровье окружающих опасности и оставаться дома.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ» с 17 апреля все пассажиры, прибывающие в Челябинскую область из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, обязаны пройти на двухнедельный карантин. Так, в аэропорту всем прилетевшим пассажирам делают тест на коронавирус. Тем, кто приехал в Челябинскую область на железнодорожном транспорте, проводники выдают анкету в поездах. Пассажиры ее заполняют и передают линейным сотрудникам полиции на транспорте. Затем информация попадает в Роспотребнадзор.

Напомним, что вступившие в силу изменения в административном законодательстве позволяют уполномоченным должностным лицам составлять в отношении правонарушителей административные протоколы по статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 6.3 – «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и 20.6.1 – «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Коронавирус
Общество
Сегодня, 13:00
С 29 апреля в Челябинской области закрывают храмы для прихожан, у владыки взяли анализ на коронавирус
Общество
Сегодня, 12:53
«Уралкуз» работает в режиме повышенной готовности
Общество
Сегодня, 12:49
В Еманжелинске и Усть-Катаве закрыты на карантин отделения горбольниц
Происшествия
Сегодня, 12:12
Полицейские Челябинска за сутки задержали 55 нарушителей режима самоизоляции
Сегодня, 10:43
В Челябинске в Родительский день все кладбища будут закрыты для посещения
Сегодня, 10:40
В Магнитогорске ограничили движение транспорта на Радоницу
Сегодня, 10:33
На SynergyOnlineForum китайские врачи поделятся опытом борьбы с коронавирусом
Сегодня, 10:22
В Магнитогорске будут штрафовать активных попрошаек
Сегодня, 09:35
Прибывших из ОАЭ южноуральцев доставили в «Изумруд», беременная осталась в Екатеринбурге
Сегодня, 00:14
За сутки еще в двух муниципалитетах Челябинской области выявлен коронавирус
Вчера, 18:29
В Челябинск возвращаются туристы из ОАЭ
Вчера, 14:52
В Челябинской области зарегистрирован третий случай смерти пациента с коронавирусом
Вчера, 12:59
В Челябинской области за сутки выявлено 58 новых случаев коронавируса
Вчера, 11:03
Сегодня исполнилось 34 года со дня аварии на Чернобыльской АЭС
Общество
Сегодня, 13:00
С 29 апреля в Челябинской области закрывают храмы для прихожан, у владыки взяли анализ на коронавирус
Спорт
Сегодня, 12:19
Физкультминутка с ИА «Урал-пресс-информ»
Дыхательная гимнастика Стрельниковой
Новости
Сегодня, 12:53
Общество
«Уралкуз» работает в режиме повышенной готовности
Сегодня, 12:49
Общество
В Еманжелинске и Усть-Катаве закрыты на карантин отделения горбольниц
Сегодня, 12:40
Экономика
В Челябинске Университетскую Набережную «закатывают» в новый асфальт
Сегодня, 11:19
Общество
Отопление в домах челябинцев могут отключить уже в этот четверг
Сегодня, 10:43
Общество
В Челябинске в Родительский день все кладбища будут закрыты для посещения
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Материалы рубрики
Сегодня, 12:53
Общество
«Уралкуз» работает в режиме повышенной готовности
Сегодня, 12:49
Общество
В Еманжелинске и Усть-Катаве закрыты на карантин отделения горбольниц
Сегодня, 11:19
Общество
Отопление в домах челябинцев могут отключить уже в этот четверг
Сегодня, 10:43
Общество
В Челябинске в Родительский день все кладбища будут закрыты для посещения
Сегодня, 10:40
Общество
В Магнитогорске ограничили движение транспорта на Радоницу
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика