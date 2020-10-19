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Полицейские Челябинска наградили двух мальчиков за спасение тонущей девочки

Общество
Сегодня, 14:19
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Автор: 
Инна Шемаева

Сегодня, 19 октября, в администрации Челябинска состоялась церемония награждения Григория Кораблева и Андрея Фомина, спасших из воды шестилетнюю девочку. Им были вручены почетные грамоты «За проявленную смелость и самоотверженность при спасении ребенка».

Церемония награждения мужественных мальчиков прошла на аппаратном совещании в администрации Челябинска. Как сообщила заместитель начальника отдела морально-психологического обеспечения управления по работе с личным составом регионального полицейского главка Юлия Шпак.

Инцидент произошел восьмого мая. В восьмилетний Григорий Кораблев со своими родителями и младшей сестрой, которой шесть лет, поехал в поселок Фоминский Уйского района. Мальчик пошел на рыбалку. Шестилетняя сестренка увязалась за ним, подскользнулась и упала в воду.

«Гриша, не раздумывая, прыгнул за сестрой. Поблизости рыбачил другой мальчик - 11-летний Андрей Фомин. Он помог ребятам выбраться из воды. Не каждый взрослый способен на такой поступок, который совершили мальчишки. Они бросились в холодную воду. Спасибо родителям, воспитавших поколение неравнодушных и смелых детей», - сказала заместитель начальника отдела морально-психологического обеспечения управления по работе с личным составом регионального полицейского главка Юлия Шпак.

«Большое спасибо родителям за то, что воспитали таких достойных детей. Уверена, что вы всегда будете такими же смелыми, сумеете справиться со всеми трудностями, которые встретятся вам на пути», - добавила глава Челябинска Наталья Котова.

На церемонии награждения присутствовала также уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области Евгения Майорова.

«Давайте мы будем менять традиции и рассказывать о хорошем. Это прекрасно, когда комиссия по делам несовершеннолетних, полиция и МЧС приводят детей, чтобы рассказать об их подвигах», - сказала Евгения Майорова.

Евгения Майорова также отметила, что сейчас в Челябинской области проходит акция «Горячее сердце» и просит сообщать любую информацию о героических поступках детей.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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