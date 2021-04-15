Полицейские Челябинска вышли на акцию «Безопасность рулит»!

Сотрудники ГИБДД Челябинска совместно с молодежным активом провели агитационную акцию «Безопасность рулит», цель которой – профилактика аварийности с участием велосипедистов, горожан, использующих самокаты, ролики и скейты.

В мероприятии приняли участие волонтеры, которым не безразлична безопасность на дорогах нашего города и как молодежь. Им близка тема использования современных средств передвижения.

Совместный патруль разместился в месте притяжения активных жителей города – вблизи лесопарковой зоны. В теплую погоду здесь особенно много велосипедистов, роллеров, скейтбордистов любого возраста.

«Инспекторы обратились к водителям велосипедов, и катающимся на роликовых коньках, скейтбордах и самокатах с призывом соблюдать правила безопасности, использовать велошлемы и защитную амуницию для снижения тяжести последствий возможных падений. Велосипедистам и другим участникам акции напомнили, что при переходе проезжей части необходимо сойти с велосипеда или самоката и перейти дорогу пешком», - сообщили в региональном полицейском главке.

Особое внимание инспекторы и волонтеры уделили детям и подросткам. Ребятам объяснили, что кататься они должны только там, где нет движения транспорта.

Сотрудники полиции обращаются к водителям автомобилей и напоминают, что в теплый сезон следует быть более внимательными, так как велосипедиста сложнее заметить из-за габаритов транспортного средства. Всегда нужно смотреть в зеркала перед выполнением маневров, а также при открытии двери необходимо убедиться в отсутствии любителей двухколесного транспортного средства.