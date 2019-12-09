Полицейские Челябинска зовут в гости
Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 10:43
Автор: 
Инна Шемаева

В управлении МВД России по городу Челябинску состоится «День открытых дверей» для желающих поступить и обучатся полицейских вузах России. Стражи порядка расскажут о том, как стать сотрудником органов внутренних дел.

18 декабря в управлении МВД России по городу Челябинску по адресу улица Васенко 65-А в «День открытых дверей» с выпускниками 2019 года и всеми, желающими связать свою деятельности со службой в органах внутренних дел, будет проведена профориентационная беседа.

«Сотрудники отдела по работе с личным составом доведут до присутствующих информацию об условиях поступления в высшие учебные заведения МВД России и требованиях, предъявляемых к кандидатам на службу в органы внутренних дел Российской Федерации, озвучат перечень образовательных организаций МВД России», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

Полицейские вузы, готовые распахнуть свои двери для будущих абитуриентов, распложены в Уфе, Омске, Воронеже, Санкт-Петербурге и Елабуге. Образование является бесплатным. Учащиеся находятся на полном государственном обеспечении, им предоставляется следующие социальные гарантии: жилье, питание, выплата стипендии, обмундирование, отсрочка от призыва на военную службу с включение всего периода обучения в стаж службы и самое важное – обязательное трудоустройство по месту жительства.

Автор: 
Инна Шемаева
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