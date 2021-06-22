Полицейские Челябинской области почтили память погибших в Великой Отечественной войне

В канун Дня памяти и скорби, отмечаемого сегодня, 22 июня, сотрудники органов внутренних дел Челябинской области присоединились к традиционной всероссийской акции «Свеча памяти», посвященной 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Полицейские Южного Урала пришли на мемориальные комплексы, чтобы зажечь свечи в память о тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны, защищая будущую мирную жизнь. Кадры мероприятий, состоявшихся в городах региона, вошли в видеоролик, подготовленный пресс-службой ГУ МВД России по Челябинской области.

Звуковым оформлением видеоряда стали строки, написанные сотрудником отдела информации и общественных связей областного полицейского главка Еленой Горбачевой. Своё поэтическое произведение она посвятила героям, не вернувшимся с полей сражений, самоотверженно защищавших Отчизну. Зачитали текст мужскими и женскими голосами сотрудники областного полицейского главка и ГИБДД УМВД России по городу Челябинску.