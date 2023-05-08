Полицейские Челябинской области создали патриотический клип ко Дню Победы

Полицейские Челябинской области создали патриотический клип к 78-й годовщине Великой Победы - в знак огромного уважения и преклонения перед подвигом прадедов и дедов.

В ролике звучит песня «Родина-Мать» на музыку Максима Фадеева. Авторы - Александр Розенбаум и Наталья Касимцева.

Участники ведомственного вокального ансамбля исполняли фрагменты патриотической песни на фоне дорогих сердцу каждого южноуральца достопримечательностей Челябинска. Вечный огонь олицетворяет неугасимую память о подвиге защитников Родины. Памятник добровольцам-танкистам является символом взаимной связи и единения фронта и тыла страны. Музей военной техники в парке «Сад Победы» - место, где южноуральцы могут увидеть множество образцов боевых машин времен Великой Отечественной войны.

Как отмечают в региональном полицейском главке, День Победы – поистине величайший праздник, когда чествуют всех тех, кто отважно защищал Родину в военные годы. Многие из них не вернулись с полей сражений. Павшим героям, отстоявшим свободу и защитившим будущее для потомков, - вечная память.

«Нынешнее поколение продолжает бережно и трепетно хранить память о солдатах и офицерах, о защитниках, которые одержали Великую Победу на фронте и ковали ее в тылу. Она навсегда сохранится в наших сердцах, в истории страны и каждой семьи», - подчеркивают в ГУ МВД России по Челябинской области.