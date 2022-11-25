Полицейские исполнили мечту маленького жителя Трехгорного

В Челябинской области инспекторы дорожно-патрульной службы из Трехгорного исполнили мечту шестилетнего мальчика по имени Андрей, который грезит о службе в органах правопорядка.

Правоохранители не отказали в просьбе его родителям и приехали на встречу с маленьким горожанином, который очень любит фильмы про полицейских и, играя дома, всегда борется с преступниками и злодеями на дороге. Бабушка даже сшила своему влюбленному в профессию полицейского внуку форму.

Как отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, стражи порядка охотно согласились выполнить трогательную просьбу близких Андрея и приехали к нему в гости. Получилось очень эффектно: на территорию садика заехал служебный автомобиль Госавтоинспекции, за рулем которого находился временно исполняющий обязанности начальника местного отдела ГИБДД капитан полиции Станислав Пшеницын. Андрей, выйдя на улицу вместе со своим папой, по-настоящему удивился такому повороту событий и очень обрадовался.

Поздоровавшись с ребенком и посадив его в служебный автомобиль, полицейский показал Андрею находящееся в салоне спецоборудование, рассказал о его назначении и о том, когда во время несения службы можно включать специальные звук и свет.

Это были не все сюрпризы: мальчика даже прокатили вокруг детского сада на патрульной машине, а потом Станислав Пшеницын пообщался с Андреем в группе дошкольного учреждения, ответил на все его вопросы. Шестилетний горожанин пришел в полный восторг от встречи, пообещал гостю в погонах делать зарядку, соблюдать правила дорожного движения и в будущем стать настоящим полицейским.