25.11.2022
В правительстве Челябинской области высоко оценили природоохранную деятельность ММК
25.11.2022
Полицейские исполнили мечту маленького жителя Трехгорного
25.11.2022
В Челябинской области снижается число заболевших ковидом
25.11.2022
Пьяный житель Сатки украл ящик с пожертвованиями
25.11.2022
Автозавод «Урал» получил самый крупный заем в истории ФРП Челябинской области
25.11.2022
Челябинцев приглашают на каток в парке Терешковой, чтобы загадать новогоднее желание
Полицейские исполнили мечту маленького жителя Трехгорного
Шестилетний Андрей грезит о службе в органах внутренних дел
25.10.2022
Ребенок задыхался: сотрудник ДПС Агаповского района экстренно доставили мальчика в больницу
17.10.2022
В Челябинске исчезнет еще один пост ДПС
26.09.2022
Сотрудников ГИББД перевели на усиленный режим несения службы
11.03.2022
Сотрудники полиции Южноуральска ищут очевидцев аварии со смертельным исходом
«Единая Россия» установит в ПВР для беженцев с Донбасса новогодние елки и поздравит военнослужащих на передовой
24.11.2022
Главное новогоднее дерево обойдется Челябинску в 1,6 миллиона рублей
23.11.2022
Челябинску удалось увеличить доходную часть бюджета и вдвое сократить его дефицит
22.11.2022
Все для победы: Юрий Гагарин стал сопредседателем штаба ОНФ в Челябинской области
21.11.2022
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022