Полицейские Магнитогорска запустили акцию #ВыМирноеВремяДляНасСберегли

В Магнитогорске (Челябинская область) в преддверии Дня Победы стартовала акция #ВыМирноеВремяДляНасСберегли. Идея акции принадлежит специалисту по работе со СМИ управления МВД России по городу Магнитогорску Морщакиной.

«В акции участвуют сотрудники полиции Магнитогорска, чьи родственники прошли Великую отечественную войну и вложили свой вклад в Победу. Таким образом мы хотим отдать дань памяти тем, кому мы обязаны за мирное небо над головой», - сказала Мария Морщакина.

Первой к акции присоединилась семья полицейских Ольги и Алексея Сильченко. Бабушка заместителя начальника отдела по вопросам миграции отдела полиции «Ленинский» УМВД России по Магнитогорску подполковника полиции Ольги Сильченко - Клавдия Андреевна Серая (Носкова) - была призвана на фронт в 1943 году. Служила радистом в рядах войск 2-го Белорусского фронта. Прошла дорогами войны до Берлина и в 1946 году демобилизовалась.

В семье ветерана бережно хранится благодарственное письмо, датированное первым октября 1945 года и подписанное главнокомандующим Северной группы войск маршалом Советского Союза Рокоссовским. У супруга – участкового уполномоченного Алексея Сильченко – дедушка, Алексей Васильевич Мешков, был тружеником тыла.

Находясь в тылу, он, будучи несовершеннолетним мальчишкой, уже трудился на Магнитогорском металлургическом комбинате, на котором производились снаряды и броня для танков.

Рассказывая о Великой Победе, семья Сильченко с гордостью показывает пожелтевший от времени военный билет и награды, бережно прикрепленные к бархатной подушечке.

К акции #ВыМирноеВремяДляНасСберегли присоединилась также сотрудник отдела по вопросам миграции отдела полиции «Ленинский» Ольга Тарасова.

Ее дедушка, Виктор Николаевич Крашенинников, был командиром взвода танковых войск. К сожалению, Великую Победу встретить ему не довелось. Погиб 12 марта 1945 года.

Не осталась в стороне и сотрудник отдела по вопросам миграции отдела полиции «Ленинский» Елена Волынкина, дедушка которой, Александр Гаврилович Присмицкий, командовал санитарным взводом. Прошел всю войну, награжден орденами и медалями.

К акции #ВыМирноеВремяДляНасСберегли присоединилась и врио начальника отдела по вопросам миграции отдела полиции «Ленинский» капитан полиции Елена Акимова.

Ее дедушка, Иван Романович Усатюк, - Герой Советского Союза, сержант, наводчик орудия 1018-го стрелкового полка 269-й стрелковой дивизии 3-й армии первого Белорусского фронта, дважды был ранен, награжден орденом Красного знамени, медалью «За отвагу» и орденом Славы.

Указом президиума Верховного Совета СССР в 1944 году за образцовое выполнение боевых заданий командования, проявленные мужество и героизм сержанту Ивану Усатюку было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Из своего орудия боец подбил два немецких танка, однако при разрыве вражеского снаряда его орудие было повреждено, а сам он - ранен, но несмотря на это, вместе с наводчиком Иван Усатюк продолжал вести огонь по врагу, уничтожив ещё два танка противника.