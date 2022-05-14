Полицейские провели рейд по теплицам Аргаяшского района

Сотрудниками управления по вопросам миграции регионального полицейского главка проведены проверки работников тепличных комплексов, расположенных в Аргаяшском районе (Челябинская область), на предмет соблюдения ими миграционного законодательства.

В поле зрения полицейских оказались более 30 мигрантов, которые занимались агрохозяйственной деятельностью.

«По результатам проверочных мероприятий пресечено девять нарушений миграционного законодательства, в том числе выявлено семь нарушений режима пребывания на территории России Федерации и два нарушения, связанные с незаконным осуществлением трудовой деятельности. По данным фактам составлены протоколы об административных правонарушениях Общая сумма штрафа составила 16 тысяч рублей. Кроме того, судебными органами рассматривается вопрос об административном выдворении одного из нарушителей за пределы Российской Федерации», - сообщили в главке.

Сейчас проводится работа по установлению работодателя для привлечения его к административной ответственности за незаконное привлечение к осуществлению трудовой деятельности иностранных граждан.

Помимо этого полицейскими выявлены четыре человека из ближнего зарубежья, которые при проверке документов предъявили отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания с признаками подделки. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».