Полицейские Троицка спасли семью с двумя детьми от пожара

Сотрудники Госавтоинспекции Троицка (Челябинская область) спасли семью от пожара. Они заменили горящую баню, пламя от которой могло перекинуться на жилой дом, в котором жила семья с двумя маленькими детьми.

Экипаж инспекторов ДПС, возвращаясь с рабочей смены, увидел поднимающийся дым над одним из частных домов в поселке Гончарка. Без промедления лейтенанты полиции Александр Гайсин и Виктор Чикин поехали на помощь, одновременно передавая информацию о случившемся в дежурную часть и вызывая пожарную бригаду.

«Прибыв на место, госавтоинспекторы увидели горящую баню. Была опасность, что пламя переклинется на рядом стоящий жилой дом. Полицейские начали стучать в окна, пытаясь разбудить спящих жильцов. В доме оказалось трое взрослых и два маленьких ребенка. Александр и Виктор помогли хозяевам убрать со двора автомобиль, отключили электричество и принялись своими силами тушить пламя до приезда пожарных», - рассказали в региональном полицейском главке.

Прибывшими сотрудниками МЧС огонь был потушен.