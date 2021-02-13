Полицейские Златоуста спасли мужчину, потерявшего сознание в сильный мороз

Сотрудники полиции Златоуста (Челябинская область) спасли замерзающего на улице мужчину, которому внезапно стало плохо.
Чем бы закончилась эта история, если бы на помощь не пришли стражи порядка, неизвестно.
ЧП произошло в ночь с 10 на 11 февраля. Температура воздуха на улице была минус 27 градусов. 50-летний мужчина внезапно почувствовал себя плохо и упал. Он пришел в сознание, когда его уже приводили в чувство сотрудники Госавтоинспекции.
«Сотрудники ГИБДД проезжали в районе машиностроительного завода. Возле нерегулируемого пешеходного перехода был замечен мужчина, который лежал на земле. Его подняли и отвели в служебную машину, после чего стражи порядка вызвали скорую», - рассказала инспектор по пропаганде ОГИБДД по Златоусту Ольга Рунова.
Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.