Полицейских Челябинска отправили на «Летние каникулы»

В Челябинске стартовала профилактическая акция «Летние каникулы». Сотрудники Госавтоинспекции совместно с педагогическим составом образовательных учреждений проводят комплекс мероприятий, нацеленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в период окончания учебного года и начала летних каникул.

В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД и представители учебных заведений проведут беседы с детьми на тему безопасности дорожного движения в детских садах и школах, примут участие в приемке образовательных организаций к летней оздоровительной кампании, проверят соответствие состояния улично-дорожной сети вблизи школ требованиям стандартов и норм.

«В среду, 19 мая, инспекторы ГИБДД совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних и представителями школ и родительских комитетов проверят соблюдение водителями правил перевозки детей в транспортных средствах, а также соблюдение правил проезда пешеходных переходов. Совместные патрули будут нести службу вблизи школ и проверят прибывающий транспорт на наличие детских удерживающих устройств и применение ремней безопасности. С водителями и детьми проведут профилактические беседы», - сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

Кроме того, первого июня, в международный день защиты детей, полицейские проведут с детьми занятия по правилам дорожного движения (беседы, конкурсы, викторины), на родительских собраниях напомнят мамам и папам о правилах перевозки детей с использованием детских удерживающих устройств, о применении световозвращающих элементов на одежде школьников, а также о ежедневном контроле за соблюдением детьми правил безопасного поведения в транспортной среде.

Напомним, только за четыре месяца текущего года в Челябинской области зарегистрировано 104 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, в которых один ребенок погиб и 112 получили ранения.