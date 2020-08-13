Полицейских Челябинска отправили в сады, чтобы предостеречь огородников от участия в лотереях

Полицейские Челябинска продолжают проводить профилактические беседы с доверчивыми пенсионерами, которые поддаются на уловки мошенников.

Стражи порядка выехали в садовые участки, где раздавали памятки и рассказывали об уловках аферистов. Под предлогом участия в лотереях и конкурсах у пожилых людей вымогают деньги.

Довольно часто жертвами мошенников становятся люди почтенного возраста. И это неслучайно, поскольку пожилые граждане зачастую доверчивы, в меру наивны и легко поддаются внушению со стороны.

С целью завладения имуществом или денежными средствами преступники используют множество схем: продают пенсионерам препараты якобы имеющие лекарственные свойства, предлагают участвовать в различных конкурсах и лотереях, обменять имеющиеся денежные средства на купюры нового образца, а также совершают хищение имущества с использованием IT-технологий и прочее.

«В рамках мероприятия участковые уполномоченный полиции совершают обход садовых некоммерческих товариществ на территории города Челябинска, раздают профилактические памятки о наиболее распространенных видах дистанционных мошенничеств, расклеивают на информационных стендах садовых организаций листовки о способах предотвращения преступления, а также проводят разъяснительные беседы с гражданами», - рассказала временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД полиции по городу Челябинску Марина Талипова.

Несмотря на все предупреждения полицейских, южноуральцы продолжают «вестись» на уловки мошенников. Только за одни сутки они перевели аферистам 4,5 миллиона рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

