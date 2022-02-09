Полиция поможет: собаку, покусавшую ребенка в Челябинске, отдадут в приют

Хаски, напавшего на ребенка в челябинском поселке Федоровка, отдадут в приют. Полиция оказывает содействие в решении данного вопроса. Ситуация находится на контроле начальника ГУ МВД по Челябинской области Михаила Скокова.

Домашнего питомца, искусавшего семилетнего мальчика, зовут Ярик.

«Его хозяйка найдена, опрошена. Собака сейчас находится с ней. Решается вопрос о пристройстве хаски в приют для животных, мы оказываем содействие. Девушка сказала, что не может содержать питомца из-за сложных жилищных условий», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Напомним, собака напала на семилетнего мальчика, который в момент нападения гулял во дворе дома, в минувшие выходные. Пес искусал ребенку лицо. После случившегося родители обратились в медицинское учреждение, где их сыну была оказана необходимая помощь, а после написали заявление в правоохранительные органы.

Следственные органы СУ СКР по Челябинской области по результатам проведенной проверки возбудили по факту случившегося уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин также взял ситуацию на контроль.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре Советского района Челябинска.