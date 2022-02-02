Полтора метра из картона: житель Челябинска создает церковь из «простых» материалов

К городскому фестивалю творчества инвалидов житель Челябинска Алексей Веретнов готовит храм. Высота – около полутора метров. Материалы – картон, железные детальки и колокольчики из разных городов.

«Как вы знаете, церкви по всему миру повторяются. А колоколен не счесть, по всей России нет одинаковых. Проект колокольни мой собственный. Храм напоминает церковь Покрова на Нерли: за основу взяты архитектурные своды и законы архитектуры 12-15 веков. Знал, что постройка будет круглой, сделав этаж, решил, что нужны своды. На седьмом месяце создания, после посещения иконной лавки, понял, что сверху макет похож на Новгородский крест. Когда это увидел, обалдел. Как это вышло? Говорю, и мурашки по коже», – рассказывает Алексей.

Занимается созданием архитектурного объекта Алексей Веретнов с мая 2021 года, подготовка (включая сбор колокольчиков) шла с 2011 года. До этого были созданы средневековая крепость 17 века, башня Тамерлана, Николаевская церковь, колокольня Слободского. Масштаб всех работ – 1:43.

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«На каждом уровне постройки планируется повесить колокольчики – под них уже есть место, остается собрать необходимое количество. «Ищу людей из разных городов, которые могли бы мне отправить колокольчики для постройки, – делится создатель церкви. – Уже помогли девушка из Пскова, мужчина из Новомосковья, есть колокольчик из Златоуста. Заказывать в интернете дорого, наценка плюс доставка. Средняя цена уже приобретенных колокольчиков – от 300 до 600 рублей».

Основной стройматериал – картон – ищется в разных местах. В ход идут рулоны от полиэтиленовых пакетов из магазинов, большие упаковки от сгущенки, которые обычно закупают пекарни в производственных целях, упаковки от цветов.

«Спасибо магазину «Три колобка» /кафе, доставка продуктов, булочная – прим. автора/», они помогли бочками из-под продуктов. На каждый этаж требуется около 4-5 штук, не знаю, где бы взял столько», – благодарит зодчий.

Клей и железные детали мужчина покупает. Картон разной жесткости режет обычными ножницами, канцелярским ножом и шилом.

Церковь будет представлена на фестивале творчества инвалидов «Смотри на меня, как на равного». Времени на работу остается немного, планы еще есть. Прорези вогнутой формы – место для винтовых лестниц из картона, к колокольчикам Алексей прикрепит нитки наподобие веревок у реальных храмовых колоколов.

Сейчас челябинец работает над храмом все свободное время, активно продолжает искать помощников. Помимо людей, которые могли бы прислать колокольчики из разных городов, Алексею нужны «творческие волонтеры», которые помогут вырезать «кирпичи» из картона 5 на 7 миллиметров и приклеить к крепостным стенам на клей. «Работа мелкая и интересная, узнаете много в течение работы», – обещает Алексей.

Связаться с Алексеем по поводу волонтерства можно через редакцию «Урал-пресс-информ».