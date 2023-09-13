Получен сигнал SOS из Катав-Ивановска, где жители готовятся к зиме без горячей воды

В городе Катав-Ивановск (Челябинская область) с мая этого года с большими перебоями осуществляется горячее водоснабжение. Обращение жителей этого города с просьбой о помощи поступило руководителю фракции «СРЗП» в Законодательном собрании Челябинской области Василию Швецову.

Люди пишут, что с мая этого года администрация Катав-Ивановска запланировала ремонт теплообменного оборудования для подготовки к отопительному сезону. Срок – две недели. Однако с тех пор горячую воду отключают систематически без объяснения причин и предоставления информации о конкретных сроках ремонтных работ для восстановления ее подачи. Более того, как пишут горожане, часть работ по замене отопительного оборудования не завершили до сих пор, ведь администрация даже не определила подрядчиков по некоторым видам работ.

«Халатность и равнодушие. Когда это кончится? Где контролирующие органы? Пора задуматься, почему не находятся подрядчики», – сказано в обращении жителей.

Руководитель фракции справедливороссов уже отправил депутатские запросы главе Катав-Ивановского района Николаю Шимановичу, мэру Катав-Ивановска Андрею Елисееву, а также обращение заместителю губернатора Челябинской области Сергею Шалю с просьбой взять ситуацию на контроль.

Причем это не первое письмо с криком о помощи из Катав-Ивановска. Больше года назад жители обращались к депутату из-за неожиданно прекратившей работу городской бани. Местные власти не раз называли ее убыточной, а для некоторых горожан это был единственный способ помыться. Справедливороссы отправили запросы главам района и города, а также вице-губернатору региона. Тогда результатом стало возобновление работы городской бани. Однако через год ее снова закрыли. На очередной запрос Василия Швецова глава ответил – откроем первого сентября. Сегодня уже 13-е на календаре, и жители говорят, что баня закрыта до сих пор. По этому поводу депутат тоже готовит запрос.