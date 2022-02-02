02.02.2022
Челябинск вспомнил жизнь и заслуги легендарного промышленника Александра Федорова
02.02.2022
Спортсменка из Челябинской области выиграла Кубок России по фристайлу
02.02.2022
Челябинская область получит дополнительные миллионы на поддержку поликлиник
02.02.2022
Полтора метра из картона: житель Челябинска создает церковь из «простых» материалов
02.02.2022
Кто в доме хозяин: россиянам хотят вернуть право принимать решения о капремонте
02.02.2022
В России появится федеральная система эко-мониторинга
«Помощь уже здесь»: благотворительный фонд РМК и «Русь» продолжают поддерживать нуждающихся южноуральцев
31.01.2022
РМК и ХК «Трактор» основали Детскую хоккейную лигу Южного Урала
28.01.2022
Главгосэкспертиза одобрила проект разработки Тарутинского месторождения
27.01.2022
Признание: РМК подарила квартиры 43 работникам бюджетной сферы и металлургам Карабаша
27.01.2022
Новая жизнь Карабаша: в «медном» городе Южного Урала появится маленькая Швейцария
Челябинскстат рассказал, сколько человек постоянно проживает на Южном Урале
02.02.2022
Скоков уволил командира второго батальона полка ДПС ГИБДД Челябинска, подчиненные которого попались на взятках
02.02.2022
ММК: 90 огненных лет
01.02.2022
Текслер: Нам нужны тысячи человек, чтобы полностью закрыть потребность в здравоохранении
31.01.2022
Куляшов не сделал, а Ксензов сделает: челябинцы надеются, что новый зам Котовой вернет на Советскую и Пушкина двустороннее движение
28.01.2022