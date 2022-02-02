«Помощь уже здесь»: благотворительный фонд РМК и «Русь» продолжают поддерживать нуждающихся южноуральцев

Благотворительный фонд РМК и Челябинский Фонд продовольствия «Русь» подготовили продуктовые наборы для нуждающихся семей Челябинской области.

Как отмечают в пресс-службе Русской медной компании, во время пандемии материальное положение десятков семей серьезно пошатнулось: люди потеряли кормильцев, лишились работы, у многих сильно ухудшилось здоровье.

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Чтобы поддержать малоимущие семьи, семьи с детьми-инвалидами и многодетные семьи, пожилых южноуральцев, а также всех, кто оказался в трудной ситуации, благотворительный фонд РМК и «Русь» решили объединить усилия и продолжить акцию «Помощь уже здесь», в рамках которой ежемесячно в течение шести месяцев, с декабря 2021-го по май 2022-го года, будут собирать по три тысячи продуктовых наборов.

Добровольцы волонтерского центра РМК будут развозить их в районы Челябинской области, в том числе и в территории присутствия Русской медной компании: Кыштым, Карабаш, Варну, Карталинский, Нагайбакский районы, Коркино и Сосновский район, Фершампенуаз.

Информацию о нуждающихся волонтеры получают от органов социальной защиты, ветеранских организаций, иногда и сами люди звонят и сообщают о том, что кому-то требуется продуктовая помощь.

С 2012-го года фонд «Русь» помогает социально незащищенным слоям населения и входит в число крупнейших благотворительных фондов страны. Это негосударственная благотворительная организация, которая работает благодаря товарным и денежным пожертвованиям от людей и компаний. Каждый месяц с помощью региональных отделений фонда бесплатные продукты и товары первой необходимости получают тысячи нуждающихся по всей стране.

С 2005-го года благотворительный фонд РМК помогает онкобольным детям, детям с проблемами слуха и благотворительной столовой. В период пандемии деятельность фонда расширилась: продуктовая помощь начала поступать тем, кто потерял работу, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами и пожилым. За два года более 200 тысяч человек получили продуктовые наборы.