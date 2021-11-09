09.11.2021
Жители Челябинской области стали чаще искать работу
09.11.2021
На юге России возобновились поиски южноуральца, пропавшего в горах три месяца назад
09.11.2021
В Челябинске пьяный водитель иномарки влетел в цветочный павильон, пострадала продавец
09.11.2021
Житель Озерска через приложение поиска попутчиков «отдал» сбережения мошенникам
09.11.2021
Популярность Dota после победы Team Spirit увеличилась вдвое
09.11.2021
Жизнь жильцов дома на улице Барбюса в Челябинске значительно ухудшилась после капитального ремонта
Популярность Dota после победы Team Spirit увеличилась вдвое
23.09.2021
Южноуральские подростки создали фотовыставку о жизни Челябинска
26.11.2020
Для тех, кто на удаленке: в Челябинской области запустили сверхскоростной интернет
27.08.2020
Платят за неиспользованное: сотовые операторы отказываются от безлимита
13.01.2020
Сотовики рассказали о росте тарифов
Южноуральцы – губернатору: Почему людей с медотводом ограничивают?
05.11.2021
В Челябинской области продлен режим нерабочих дней
03.11.2021
Какой будет погода в ноябре 2021 года в Челябинской области
02.11.2021
Определены основные параметры бюджета Челябинской области на 2022 год
01.11.2021
Власти – южноуральцам: нерабочие дни – это не праздники, поберегите себя и врачей
30.10.2021