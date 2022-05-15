15.05.2022
Карталинец раскрасил цветными карандашами копию водительских прав
15.05.2022
Жительница Южноуральска перевела мошенникам более 700 тысяч рублей
15.05.2022
В Челябинской области почти 1,9 тысячи южноуральцев продолжают борьбу с ковидом
15.05.2022
В Челябинске пройдет акция под лозунгом «Мы помним! Мы знаем!»
15.05.2022
Для жителей закрытого южноуральского города продлили срок действия пропусков
15.05.2022
В Челябинской области в 2021 году выросли текущие затраты предприятий на охрану окружающей среды
Порядка 10 тысяч верующих прошли крестным ходом по Челябинску
13.05.2022
В воскресенье в Челябинске состоится крестный ход, в центре перекроют движение
12.05.2022
В воскресенье в Челябинске пройдет общегородской крестный ход
01.11.2019
В центре Челябинска перекроют движение
26.05.2019
В Челябинске состоялся крестный ход
Новый детский корпус ЧОДКБ будет построен на территории Челябинской областной больницы
12.05.2022
Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики
11.05.2022
Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?
11.05.2022
Губернатор и омбудсмен обсудили проблемы бизнеса и меры поддержки
11.05.2022
«Бессмертный полк» в Челябинске прошел с «акцентом» на спецоперацию
09.05.2022