Порядка 10 тысяч верующих прошли крестным ходом по Челябинску

Порядка десяти тысяч верующих приняли участие в общегородском крестном ходе, который состоялся в воскресенье, 15 мая, в Челябинске.

В преддверии молитвенного шествия митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершил Литургию в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.

По окончании поздней Божественной литургии митрополит Алексий, духовенство и прихожане совершили Пасхальный крестный ход. Правящий архиерей подчеркнул, что подобного масштабного мероприятия в городе не было два года из-за коронавирусных ограничений. Нынешний крестный ход посвятили празднику Пасхи.

«Десять тысяч верующих прошли в воскресенье, 15 мая, крестным ходом по центру Челябинска. Предварительные данные озвучил митрополит Челябинский и Миасский Алексий», - сообщает телеграм-канал Православие на Южном Урале.

Шествие началось от Свято-Симеоновского кафедрального собора.

Впереди шествия верующие несли большой образ великомученика и целителя Пантелеимона. Икону написали на Святой Горе Афон по заказу основателя Русского афонского общества Константина Голощапова.

Святыня с частицей мощей великомученика будет постоянно теперь пребывать в храме благоверного князя Александра Невского.

Участники прошли по Свердловскому проспекту до храма святого благоверного князя Александра Невского на Алом поле, сообщает Челябинская епархия.