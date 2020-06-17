Посейдон и Дива - полет родительской фантазии при регистрации детей в ЗАГСе безграничен

В ЗАГСе Челябинской области назвали самые редкие имена, которыми называли младенцев в этом году. Исследование проводилось в период трех предыдущих месяцев.

Так, март, апрель и май 2020 года принесли радость в более чем 8 тысяч семей Южного Урала. За это время в Челябинской области зарегистрировано рождение 4234 мальчиков и 4005 девочек.

Как отмечают в областном ЗАГСе, самые редкие имена мальчиков: Моисей, Добрыня, Яромир, Родомир, Остап, Авраам и Марс. Самые редкие имена девочек: Евангелия, Радослава, Весна, Есения, Лирика, Русолина, Николетта, Златислава и Злотислава.

Самыми популярными именами стали Михаил и Виктория.

Необычными именами новорожденных в прошлом году были признаны Порфирий, Властислав, Посейдон, Елисей и Ладамир у мальчиков. У девочек это были Милорада, Феоктиста, Златаслава, Капитолина, Сентябрина, Матрена и Дива.

Главными причинами того, что молодые родители выбирают для своих детей странные и необычные имена, называют стремление потешить самолюбие и компенсировать старые обиды. Такое мнение высказал в интервью радио Sputnik социальный психолог Алексей Рощин.

«Давая такие имена, родители не думают о благополучие самого ребенка. Они стремятся так самовыразиться. Стремятся подчеркнуть свою особенность, свою оригинальность перед другими людьми. Они хотят исполнить собственные задачи или компенсировать себе какие-то свои проблемы в прошлом», – считает психолог.

Отметим, что в России действует закон, который ограничивает полет фантазии родителей при выборе имени новорожденного. Под запрет попадают имена из цифр, с использованием буквенно-цифровых обозначений, ругательных слов, указаний на ранги, должности или титулы.