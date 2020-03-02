ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

После наступившей рабочей недели россиян ждут трехдневные выходные

Общество
Сегодня, 09:26
Автор: 
Олеся Денисова

Жители Челябинской области, как и все россияне, после наступившей рабочей недели смогут отдохнуть три дня вместо привычных двух.

В 2020 году Международный женский день выпадает на воскресенье и поэтому выходной переносится на понедельник. Россияне смогут отдохнуть с 7 по 9 марта (с субботы по понедельник). А следом будет укороченная, четырехдневная, рабочая неделя. Предыдущая рабочая неделя также была короче на один день.

На первомайские каникулы в этом году отведено пять выходных – с 1 мая по 5 мая (с пятницы по вторник). День Победы будут праздновать три дня - с 9 мая по 11 мая (с субботы по понедельник).

На День независимости России в 2020 году получится отдохнуть три дня – с 12 по 14 июня (с пятницы по воскресенье).

Согласно статье 95 Трудового кодекса РФ, продолжительность рабочего дня перед праздником сокращается на один час. В этот раз данное правило не будет действовать, так как перед праздником будет выходной день.

Федеральная служба по труду и занятости напоминает, что привлечение сотрудников к работе в выходные и праздничные дни возможно только в случаях и порядке, предусмотренных статьей 113 Трудового кодекса Российской Федерации. Нормы оплаты труда в выходные дни установлены статьей 153 Трудового кодекса РФ.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
29.02.20 13:50
Жительница Розы, прилетевшая из Рима, госпитализирована с подозрением на коронавирус
28.02.20 23:42
В субботу – шестой, самый скромный день масленичной недели
28.02.20 23:07
В субботу - необычный день
28.02.20 17:37
Новый год в Челябинской области оказался богат на двойняшек
28.02.20 17:15
Где в Челябинске в выходные состоятся масленичные гуляния
28.02.20 16:26
Анонсы событий и мероприятий на 29 февраля – второе марта
28.02.20 12:28
В Челябинской области ограничат движение на двух федеральных трассах
28.02.20 11:55
Спасатели в Челябинской области получат дополнительные меры соцподдержки
28.02.20 10:01
В Челябинской области обязанность составления протоколов на попрошаек возложили на чиновников
28.02.20 09:05
Сегодня пятый день Масленицы - Тещин вечер
Общество
Вчера, 23:47
В понедельник у православных начинается Великий пост
Общество
29.02.20 21:52
Коронавирус у жительницы Розы в Челябинской области не подтвержден
Новости
29.02.20 14:02
Спорт
Легендарный боксер Костя Дзю оценил способность южноуральских полицейских держать удар
28.02.20 23:15
Среда обитания
НМУ в Карабаше продлены до вечера субботы
28.02.20 23:07
Общество
В субботу - необычный день
28.02.20 16:26
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 29 февраля – второе марта
28.02.20 15:30
Происшествия
Бастрыкин поручил найти активистов АУЕ, осквернивших место гибели 17-летнего подростка
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
96%
Нет
4%
Материалы рубрики
28.02.20 23:07
Общество
В субботу - необычный день
28.02.20 16:26
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 29 февраля – второе марта
28.02.20 12:28
Общество
В Челябинской области ограничат движение на двух федеральных трассах
27.02.20 17:09
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 28 февраля
27.02.20 10:35
Общество
Из-за непогоды был задержан вылет более 10 самолетов из Челябинска
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика