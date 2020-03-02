После наступившей рабочей недели россиян ждут трехдневные выходные

Жители Челябинской области, как и все россияне, после наступившей рабочей недели смогут отдохнуть три дня вместо привычных двух.

В 2020 году Международный женский день выпадает на воскресенье и поэтому выходной переносится на понедельник. Россияне смогут отдохнуть с 7 по 9 марта (с субботы по понедельник). А следом будет укороченная, четырехдневная, рабочая неделя. Предыдущая рабочая неделя также была короче на один день.

На первомайские каникулы в этом году отведено пять выходных – с 1 мая по 5 мая (с пятницы по вторник). День Победы будут праздновать три дня - с 9 мая по 11 мая (с субботы по понедельник).

На День независимости России в 2020 году получится отдохнуть три дня – с 12 по 14 июня (с пятницы по воскресенье).

Согласно статье 95 Трудового кодекса РФ, продолжительность рабочего дня перед праздником сокращается на один час. В этот раз данное правило не будет действовать, так как перед праздником будет выходной день.

Федеральная служба по труду и занятости напоминает, что привлечение сотрудников к работе в выходные и праздничные дни возможно только в случаях и порядке, предусмотренных статьей 113 Трудового кодекса Российской Федерации. Нормы оплаты труда в выходные дни установлены статьей 153 Трудового кодекса РФ.