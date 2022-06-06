06.06.2022
В Челябинске процветает несанкционированная торговля
06.06.2022
После первого этапа опрессовки жители двух районов Челябинска останутся без горячей воды
06.06.2022
Магнитка поделилась опытом цифровой трансформации на ИТ-форуме металлургов
06.06.2022
«Ростелеком» модернизировал уличное освещение в Трехгорном
06.06.2022
На северо-востоке Челябинска появится собственный сосновый бор
06.06.2022
Сегодня сдают ЕГЭ более шести тысяч южноуральских школьников, пустят даже опоздавших
После первого этапа опрессовки жители двух районов Челябинска останутся без горячей воды
03.06.2022
В Челябинске начнется очередной этап опрессовки
23.05.2022
Челябинцы будут жить без горячей воды
19.05.2022
В Челябинске начинается сезон капитальных ремонтов сетей
19.05.2022
Челябинцам устроили «ловушку» возле института путей сообщения
В Челябинске прошла творческая встреча с артистами Ленкома
05.06.2022
Защитники челябинского леса подали уведомление на проведение митинга
04.06.2022
Защитники челябинского леса на Тополинке заявили о намеренном затягивании дела в суде
03.06.2022
КСП оценит инициативное бюджетирование в Челябинской области
03.06.2022
«Сказочный дорожник»: Егоров сделает особые проезды для спецтехники на Цвиллинга
02.06.2022