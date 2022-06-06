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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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После первого этапа опрессовки жители двух районов Челябинска останутся без горячей воды

В Челябинске заканчивается первый этап опрессовки тепловых сетей. Жители Курчатовского и Металлургического районов города горячей воды в положенный срок не дождуться.

Как сообщил сегодня, шестого июня, на традиционном аппаратном совещании в администрации города заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов, возникли проблемы в Курчатовском и Металлургическом районах.

«Проблемы возникли с исправностью сетей. Горячую воду будем подключать по мере исправления ситуации», - сказал Астахов.

Добавим, что с 14 июня в Челябинске начнется очередной этап опрессовки тепловых сетей. Второй этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону продлится до 28 июня.

Под отключение попадут 1237 жилых многоквартирных домов, 54 дома частного сектора, 66 детских садов, 68 учебных и 26 лечебных учреждений во всех районах города Челябинска, кроме Советского и Металлургического. С перечнем домов и административных зданий можно ознакомиться здесь.

Как отмечают в управлении ЖКХ администрации Челябинска, максимальный срок отключения - две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернётся раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.

Автор: Инна Шемаева
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02.06.2022 15:21

Сотрудники челябинского зоопарка выявили у косолапого Малыша проблемы со здоровьем

02.06.2022 14:59

Минцифры опубликовало список банков-участников IT-ипотеки

02.06.2022 14:21

ВТБ увеличил выдачу ипотеки на 40% в мае

02.06.2022 14:17

О борьбе с необоснованным ростом цен узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

02.06.2022 14:16

Вопрос «с душком»: кто и куда вывозит мусор со стихийных свалок в Нагайбакском районе?

02.06.2022 14:12

В Челябинской области принят пакет законопроектов по поддержке бизнеса

02.06.2022 13:58

Челябинские власти рассказали о ситуации с подземным переходом возле Торгового центра

02.06.2022 13:31

Челябинцы увидят легендарное шоу мыльных пузырей

02.06.2022 12:56

В Челябинской области суточная заболеваемость ковидом пока остается выше прошлогодней

02.06.2022 12:36

ФСБ пресекла коррупционное преступление при реконструкции челябинского аэропорта

02.06.2022 12:20

В Челябинске отменили заявки на многомиллионные дорожные конкурсы

02.06.2022 11:31

Челябинцев приглашают в Дом Покровского на спектакль о Франце Кафке и его возлюбленной