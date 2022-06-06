После первого этапа опрессовки жители двух районов Челябинска останутся без горячей воды

В Челябинске заканчивается первый этап опрессовки тепловых сетей. Жители Курчатовского и Металлургического районов города горячей воды в положенный срок не дождуться.

Как сообщил сегодня, шестого июня, на традиционном аппаратном совещании в администрации города заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов, возникли проблемы в Курчатовском и Металлургическом районах.

«Проблемы возникли с исправностью сетей. Горячую воду будем подключать по мере исправления ситуации», - сказал Астахов.

Добавим, что с 14 июня в Челябинске начнется очередной этап опрессовки тепловых сетей. Второй этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону продлится до 28 июня.

Под отключение попадут 1237 жилых многоквартирных домов, 54 дома частного сектора, 66 детских садов, 68 учебных и 26 лечебных учреждений во всех районах города Челябинска, кроме Советского и Металлургического. С перечнем домов и административных зданий можно ознакомиться здесь.

Как отмечают в управлении ЖКХ администрации Челябинска, максимальный срок отключения - две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернётся раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.