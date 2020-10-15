После вмешательства прокуратуры у жителей дома в Челябинске появилось отопление

Прокуратурой Центрального района Челябинска проведена проверка по факту неполучения в установленный срок управляющей компанией паспорта готовности к отопительному сезону. Из-за этого жильцы сидели без отопления.

Прокуратурой установлено, что на один из домов в Центральном районе Челябинска не получен акт проверки готовности жилого фонда к отопительному периоду 2020-2021, в связи с чем, руководством управляющей компании было поставлено под угрозу начало отопительного периода.

«По фактам выявленных нарушений закона в отношении руководителя управляющей компании и юридического лица прокуратурой района вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении по осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований, которое направлено для рассмотрения в суд», - сообщили в прокуратуре региона.

Также прокуратурой района внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, по результатам рассмотрения которого многоквартирный дом, прошел необходимые подготовительные мероприятия, и подключен к отоплению.