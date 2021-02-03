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Билетный «развод»

Появился сайт, продающий недействующие и очень дорогие билеты на матчи «Трактора»

В Интернете появился сайт «Арена Трактор», который предлагает болельщикам челябинского хоккейного клуба купить билеты на матчи любимой команды и мероприятия, которые проходят на ледовой арене имени Валерия Белоусова.

Цены там завышены почти в десять раз в сравнении с опубликованными на официальном сайте ХК «Трактор».

Как выяснилось, на «Арене Трактор» лучше ничего не покупать: купив там билет, вы не попадете на игру, а «попадете» на деньги.

Официальный сайт, где можно приобрести билеты, называется chel-arena.ru.

«Сайт «Арена-Трактор» к нам не имеет никакого отношения. Там даже сразу написано, что они не являются официальным сайтом. Но они предлагают и продают людям билеты на матчи клуба и другие мероприятия. Причем, якобы купив там билеты, люди приходят и не могут попасть на игры, потому что мы билеты им не продавали. Это делают мошенники. Вместо билетов они им присылают какие-то чеки, люди приходят и не могут попасть на мероприятие. Номера на сайте указаны московские и по ним не дозвониться», - сообщил источник в арене «Трактор».

Кроме того, цены на сомнительном сайте завышены в десять раз. Так, к примеру, купить место в ресторане для просмотра матча стоит 20 тысяч рублей. А на самом деле - всего полторы тысячи.

«Мы открываем продажу билетов на матчи команды за три или четыре для. На этом сайте уже предлагают билеты на матч «Трактор - Сибирь», который состоится 23-го февраля. Этих билетов еще просто нет. Мы столкнулись с такой ситуацией на чемпионате России по фигурному катанию. Мошенники продавали несуществующие билеты и люди не могли попасть на соревнования», - добавил собеседник агентства.

Корреспондент «Урал-пресс-информ» попыталась разобраться в ситуации и на себе решила проверить, что это за чудо-сайт. Заказала два билета в ресторан на арене: 40 тысяч рублей. Понятно, что оплачивать журналист ничего не стала.

Как и было сказано, через несколько минут корреспонденту перезвонила девушка, которая стала интересоваться, почему билеты не оплачены.

Вот такой диалог получился с представителем сайта «Арена-Трактор». Приводим его полностью.

- Я хочу заказать место в ресторане на двух человек на 23 февраля.

- Это будет стоить 40 тысяч рублей.

- А почему так дорого?

- Такие расценки.

- Мне другое говорили.

- Вы будете заказывать?

- Конечно, а скажите, что входит в меню, которое будет у меня на столе?

- В ваш депозит включено комплексное меню.

- Что значит в мой депозит? Меня интересует, что я буду с другом есть на матче за 40 тысяч рублей.

- Я не могу вам ответить.

- Значит найдите специалиста, который вам подскажет.

Через 15 минут мне снова перезвонили. Так вот. При покупке билетов на матч «Трактор – Сибирь», продажа которых еще не открыта, за 20 тысяч рублей мне предложили шикарное и очень дорогое меню:

- Так что у меня на столе будет за эти деньги?

- Алкоголь и другие напитки за ваш счет отдельно. У вас будет салат, овощная и мясная нарезка, а также суши. Когда вы нам переведете 40 тысяч рублей?.

Звонок был с номера 8 (351) 200-32-66. Он работает только на исходящие вызовы, и это уже информация для правоохранительных органов.