Пожарные тушили баню на берегу озера Тургояк

Поздним вечером в субботу, шестого августа, миасским пожарным поступило сообщение о возгорании бани в районе пансионата «Тургояк» (Челябинская область). Среди отдыхающих пострадавших нет.

Как сообщили в МЧС по Челябинской области, на тушение было отправлено пять единиц техники. По прибытии на место выяснилось, что горит отдельно стоящая бревенчатая баня – огонь полностью охватил строение.

«Пансионат «Тургояк» – популярное место отдыха, и в этот раз там находилось много людей. Именно поэтому особенно важной задачей являлось не допустить распространения огня», - добавили в МЧС.

Миасские пожарные с этой задачей справились – открытое горение было ликвидировано в течение нескольких минут. Никто из находившихся на месте происшествия отдыхающих не пострадал.

Причины возгорания на данный момент выясняются.