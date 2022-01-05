05.01.2022
В Челябинске из-за поголовной халатности погиб рабочий депо
05.01.2022
В Челябинске разработали новую систему отслеживания выбросов
05.01.2022
Фестиваль «Морозко» завершает свой маршрут в Магнитогорске
05.01.2022
Православные южноуральцы смогут посмотреть Рождественскую службу онлайн
05.01.2022
В нацпарке «Таганай» назвали самые странные выходки туристов
05.01.2022
За сутки заболело ковидом 400 южноуральцев, выздоровело 417, скончалось 27
Православные южноуральцы смогут посмотреть Рождественскую службу онлайн
Календарь праздничных дней на 2022 год
30.12.2021
Мечты южноуральцев становятся реальностью: РМК продолжает реализацию социальных и благотворительных проектов
29.12.2021
История одного снеговика… родом из ИА «Урал-пресс-информ»
29.12.2021
В Коркино экс-начальник отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержан УФСБ
28.12.2021
«Китами» на набережной Миасса заинтересовалась прокуратура
28.12.2021