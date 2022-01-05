Православные южноуральцы смогут посмотреть Рождественскую службу онлайн

В главном храме Челябинска, Свято-Симеоновском кафедральном соборе, в ночь с 6 на 7 января организуют трансляцию праздничной Божественной литургии. Прямой эфир со службы проведут для того, чтобы помолиться смогли те верующие, которые в рождественскую ночь останутся дома. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинской митрополии.

Посещение ночной службы может оказаться нелёгким испытанием для людей, которые имеют проблемы со здоровьем. Кроме того, воздержаться от похода в церковь следует прихожанам, которые не привились от коронавируса.

С обращением к верующим обратился митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Он призвал прихожан, особенно пожилых людей, не успевших пройти вакцинацию, остаться дома или вместо ночной литургии посетить утреннюю, где наплыв желающих помолиться обычно меньше. Священнослужитель также напомнил, что во всех храмах региона будут действовать антиковидные ограничения.

«Накануне Рождества Христова я дал настоятелям храмов нашей епархии распоряжение строго следовать всем санитарным правилам и ограничениям. Во время богослужений будет соблюдаться масочный режим, социальная дистанция и другие меры предосторожности», – рассказал митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

Добавим, что трансляция из главного храма региона начнётся 6 января в 23.30. Посмотреть литургию можно будет здесь.