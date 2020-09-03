Предприниматель из Челябинска заявила о произволе со стороны администрации ТРК «Горки»

Малому бизнесу Челябинска в условиях распространения коронавируса приходится нелегко. Многие предприятия выживают с большим трудом. Арендаторы вынуждены покидать насиженные места из-за высокой аренды, которую они в связи с долгим простоем и значительным снижением выручки не могут больше платить.

В непростой ситуации оказалась и директор ООО «Вкус 74» Светлана Богдашева, точка общепита которой долгое время благополучно работала в ТРК «Горки» (помещение в торгово-развлекательном комплексе предприниматель благополучно арендовала на протяжении 13-ти лет - нареканий со стороны руководства «Горок» в ее адрес никогда не возникало).

Светлана Богдашева исправно делала ежемесячные платежи - прибыли, которую она получала до начала эпидемии коронавируса и введения режима ограничительных мер, хватало на немаленькую арендную плату.

Весной этого года точки общепита закрыли. Сейчас, когда их деятельность в регионе возобновлена, выручка все равно не такая, как прежде, - из-за снижения числа посетителей.

Сделав расчеты и поняв, что аренду в «Горках» при новых обстоятельствах ей не потянуть, Светлана Богдашева решила съехать - это при том, что руководство ТРК пообещало ей снизить арендную плату вдвое, благородно пойдя на встречу представителю малого бизнеса, попавшему в непростую ситуацию.

Предприниматель рассказала агентству «Урал-пресс-информ», что даже при таком раскладе платить аренду за помещение в «Горках» ей было накладно. Поэтому она уведомила администрацию ТРК, что больше их арендатором быть не может.

И тут началось самое интересное. Руководство «Горок» отказалось от своих ранее данных обещаний (о снижении арендной платы), потребовало снимать итальянскую плитку, демонтировать систему вентиляции (что обошлось Светлане Богдашевой в копеечку) и даже после того, как все это было сделано, помещение у нее принимать отказывается. Теперь предпринимателю придется заплатить штраф за несвоевременный выезд.

Тем временем, бизнесвумен уверена, что следующий арендатор был бы только рад получить благоустроенные площади для осуществления предпринимательской деятельности, о чем и сказала администрации «Горок», но услышана не была.

В настоящее время челябинка направила письма на имя руководителей торгово-развлекательного комплекса, где обозначила все нарушения с их стороны.

«Сейчас жду письменного ответа. Если мои доводы не будут приняты во внимание, придется обращаться в суд и там доказывать свою правоту», - сообщила Светлана Богдашева.

Пока же арендатор по-доброму просит арендодателя в установленном порядке и в установленные сроки произвести сверку и надлежащие расчеты сторон, в том числе с учетом корректировки арендных платежей на период июнь-июль 2020 года.

По словам Светланы Богдашевой, письменное требование – это вынужденная мера, на которую она пошла в связи с неожиданно возникшими разногласиями и попытками арендодателя пересмотреть условия достигнутых ранее договоренностей о предоставлении скидок на июнь и июль текущего года. От своих слов, как уже было сказано выше, руководство ТРК «Горки» отказалось после того, как ООО "ВКУС 74" сообщило о своем выходе из комплекса.

Ранее в связи с фактической остановкой деятельности фуд-корта в ТРК «ГОРКИ» с 27-го марта по 17-е июля включительно стороны на основании дополнительных соглашений установили особые условия в части внесения арендной платы.

Однако в последней декаде августа представитель арендодателя объявила Светлане Богдашевой, что по причине окончания срока договора и его непродлением, ранее предоставленная ООО «ВКУС 74» скидка за два первых летних месяца отменяется и арендатор должен внести полную стоимость аренды за июнь и июль: несмотря на то что комплекс фактически не работал. При этом скидка за август существует.

«Аргументированного обоснования такой позиции, к сожалению, не последовало. На доводы о том, что в указанные периоды комплекс и фуд-корт были закрыты, представитель арендодателя пояснила, что все скидки исчерпываются апрелем и маем. Ссылки на наличие дополнительных соглашений были отклонены без вразумительных объяснений», - сообщила Светлана Богдашева.

В связи с указанными обстоятельствами арендатор решила напомнить арендодателю о достигнутых ранее договоренностях и недопустимости их пересмотра.

«Так, при наличии многочисленных доказательств корректировки условий договора именно на период пандемии предъявление сотрудниками ООО «Мегаполис» в конце августа требований о внесении полной арендной платы за июнь и июль неправомерно и является абсолютным злоупотреблением правом с целью причинения прямых убытков арендатору», - заявила Светлана Богдашева.

Она подчеркнула, что, если бы в марте или апреле ей сказали, что за весь период простоя никак не будет снижена операционная плата, плата за склад, гардероб и офис (которые не использовались) будет сохранена в полном объеме, а также не будет скидки (при закрытом комплексе) в июне и июле, она бы расторгла договор раньше и съехала из комплекса, минимизировав свои убытки.

«Ни на одно из обращений прямого ответа мне ранее дано не было, от принятия входящих писем арендодатель уклонялся, письменных ответов не давал», - рассказала Светлана Богдашева.

Она добавила также, что на этой неделе арендодатель удивил ее заявлением, что скидка на два первых летних месяца предоставляется только партнерам ТРК (тем временем, перечень таковых остался тайной за семью печатями).

Отметим, предоставление скидки на период простоя, вызванного ограничительными мерами в условиях распространения коронавируса, предусмотрено действующим законодательством.

Согласно пункту 4 статьи 19 ФЗ от 1 апреля 2020 года № 98, «арендатор, являющийся субъектом малого или среднего предпринимательства и осуществляющий деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден правительством Российской Федерации, вправе потребовать уменьшения арендной платы на срок до одного года…». А сфера, в которой работает Светлана Богдашева, как раз-таки является одной из наиболее пострадавших.

«Поскольку арендодатель подтвердил изменение условий и уменьшение арендной платы на период простоя, я как арендатор не предприняла альтернативных мер для защиты своих интересов. Отказ от ранее подтвержденных договоренностей – это нарушение моих прав, мои убытки (за период простоя они составляют почти полмиллиона рублей)», - подчеркнула Светлана Богдашева.

Она уверена, что поведение арендодателя говорит о наличии у него прямого умысла о причинении ей вреда.

«Ссылки на то, что арендодатель «передумал» предоставлять скидки на период простоя в июне и июле, в том числе после подписания допсоглашений (!), о чем меня уведомили 25-го августа, непосредственно перед выходом, нарушает нормы гражданского законодательства и принципы добросовестности. Поведение представителей арендатора не только игнорирует достигнутые договоренности и наносит удар по репутации руководства и собственникам ТРК «ГОРКИ», но и грубо нарушает федеральное законодательство. Подобная модель поведения, очевидно, повлечет отток действующих арендаторов и оттолкнет потенциальных партнеров», - уверена Светлана Богдашева.

Она заверила администрацию торгово-развлекательного комплекса: если ее требования сдержать обещание по поводу предоставления скидок и дать спокойно покинуть помещение (для этого арендодатель должен его принять), информация будет направлена не только высшему руководству юрлица, но и в правоохранительные органы.