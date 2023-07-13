Предприятие Росатома в Снежинске посетили Мантуров, Якушев и Текслер

Предприятие Росатома РФЯЦ–ВНИИТФ в Снежинске (Челябинская область) в среду, 12 июля, посетили вице-премьер РФ – министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров, руководитель аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии РФ - заместитель руководителя аппарата российского правительства Богдан Стёжка, полпред президента России в УрФО Владимир Якушев и глава региона Алексей Текслер.

В Российском федеральном ядерном центре - Всероссийском научно-исследовательском институте технической физики имени академика Забабахина Денису Мантурову продемонстрировали первую очередь комплекса импульсной томографии, предназначенного для получения трехмерных экспериментальных изображений быстропротекающих процессов. Данный комплекс уникален и не имеет мировых аналогов. Томограф может быть использован для статичных и в перспективе динамичных снимков промышленной продукции, в том числе турбин и двигателей.

«Комплекс обеспечит возможность проводить эксперименты на высокотехнологичной научной установке – выйти на новый уровень понимания физики, разрабатывать новые физико-математические модели многих процессов, в том числе и в интересах национальной безопасности. Главная задача уникальной установки – изучить исследуемый объект в многоракурсном режиме с целью понимания полной картины протекающего процесса», - отметил Денис Мантуров.

Затем вице-премьеру продемонстрировали вычислительные возможности РФЯЦ-ВНИИТФ и Центры обработки данных, созданные на предприятии. Часть встречи была посвящена теме выполнения работ в рамках гособоронзаказа.

«Визит очень содержательный. Вице-премьер и полпред очень внимательно посмотрели объекты в рамках программы. Мы обсудили стратегические планы по выполнению главных задач, которые стоят перед ядерным центром в области науки, в практическом плане, в рамках гособоронзаказа и военной тематики. У ядерного центра большая наборка задач в части специальной военной операции. Все решения согласованы, - подчеркнул Алексей Текслер. - Обсудили и гражданскую тематику. Наработки, которые сегодня есть у ядерного центра будут внедряться и помогать нашей науке и образованию, промышленности».

Как отмечают в пресс-службе областного правительства, Российский федеральный ядерный центр разрабатывает как военную, так и гражданскую продукцию.

На предприятии разработан ряд волоконно-оптических лазеров с диодной накачкой, предназначенных для применения в промышленности для аддитивных технологий, резки и сварки металлов.

Создан также лазер для хирургии, который успешно прошел этап предклинических испытаний.

Среди других ключевых гражданских продуктов РФЯЦ–ВНИИТФ - программно-вычислительный комплекс «Волна», линейка Центров обработки данных (модульный, контейнерный, мобильный, микроЦОД), программный комплекс нейтронно-физических расчетов «Призма».

Алексей Текслер рассказал также, что в рамках визита был рассмотрен кадровый вопрос.

«Основной проект, который область реализует вместе с Росатомом, - образовательный проект «Новый Снежинск». Он позволит привлекать сюда талантливых ребят, магистрантов, учащихся в разных университетах нашей страны. Основная задача - чтобы они оставались здесь, в Снежинске, и пополняли ряды молодых ученых, работающих в ядерном центре. Задача региона и Росатома - создать соответствующую инфраструктуру. Это будет кампус, где молодежь сможет жить и учиться», - отметил губернатор.

Алексей Текслер подчеркнул, что развитие ядерного центра и всего Снежинска неразрывно связаны. Поэтому развитие городской среды - одна из важнейших задач, стоящих перед регионом в настоящий момент. Так, в текущем году начались проектирование новой школы и работы по реконструкции улицы Мира. Кроме того, обновление ждет оборудование ледового дворца.