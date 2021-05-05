Председателем Общественной палаты Челябинской области шестого созыва избран Николай Дейнеко. Его кандидатура была поддержана единогласно на состоявшемся сегодня, пятого мая, первом заседании ОПЧО нового созыва.

Глава региона Алексей Текслер, принявший участие в заседании, отметил, что в регионе много хороших традиций, которые нужно поддерживать и развивать.

«Также нужно способствовать формированию новых трендов. Мы ставим целью занять лидирующие позиции в экономике нового технологического уклада, в экономике, где акцент сделан на качество жизни человека, уделяя значительное внимание социально-гуманитарной сфере, здравоохранению, социальной политике, общественной жизни», – подчеркнул Алексей Текслер.

Как отмечают в пресс-службе областного правительства, принятые на площадке Общественной палаты решения в сочетании с федеральными и областными грантами позволили поддержать многие некоммерческие организации Южного Урала.

В 2020-м году 125 южноуральских НКО получили президентские гранты на сумму более 150-ти миллионов рублей. Также прошли два конкурса губернаторских грантов, по итогам которых 109-ти НКО выделили 85 миллионов рублей на реализацию социально значимых проектов, и еще 15 миллионов получили 80 проектов физических лиц.

В этом году ОПЧО примет активное участие в организации общественного контроля в течение избирательной кампании и непосредственно в ходе голосования на выборах депутатов Государственной Думы.

Одним из приоритетных направлений работы Общественной палаты станет контроль реализации национальных проектов в регионе и задач, обозначенных в послании президента Федеральному собранию, в части новых мер социальной поддержки для семей с детьми, улучшения экологической ситуации в крупных промышленных городах, а также обновления общественного транспорта в Челябинске и достройки метро.

«Важно, чтобы Общественная палата являлась катализатором управленческих процессов, проявила способность генерировать идеи и проекты решений по самому широкому спектру вопросов. Необходимо активизировать работу отраслевых комиссий палаты, возобновить практику проведения выездных заседаний в территориях, особенно там, где наиболее остро стоят вопросы диалога власти и общества, где есть активная социальная проблематика», – сказал Алексей Текслер.

Напомним, Общественная палата Челябинской области - одна из первых в России - начала свою работу в 2006 году. Традиционно в состав палаты региона входят авторитетные, известные жители Южного Урала.

СПРАВКА

Николай Дейнеко с 2012 по 2019 годы являлся вице-председателем Совета Челябинского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

С 2011 по 2015 годы был членом общественной палаты Челябинска по вопросам градостроительства, ЖКХ и экологии. В 2013 году он стал руководителем общественной приемной губернатора в Калининском районе, а в 2015 – заместителем председателя общественного совета при администрации Челябинска по вопросам развития экономики и городского хозяйства.

С 2020 года Дейнеко исполнял обязанности председателя Общественной палаты Челябинской области, 18 декабря ушедшего года на итоговом пленарном заседании ОП пятого созыва его избрали председателем ОП региона.