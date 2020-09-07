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Представитель ОНФ заявил об украденном у челябинцев тротуаре на Горького

Общество
Сегодня, 09:10
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Автор: 
Евгения Александрова

Представитель Общероссийского народного фронта Андрей Филатов заявил о том, что в Челябинске у пешеходов украли тротуар.

По словам общественника, на тротуаре по улице Горького в Тракторозаводском районе (рядом с горбольницей) незаконно установили киоски, которые мешают свободному движению людей.

"Здесь ведется торговля пирожками, шаурмой, телефонами... А тротуар у челябинцев забрали. Киоски установлены незаконно, потому что пешеходный тротуар - для пешеходов, а никак не для торговых площадей", - заявил Андрей Филатов.

Представитель ОНФ записал видео, где показал, как выглядит сейчас тротуар на Горького.

Он заявил, что в настоящее время готовится коллективное обращение по этой теме, адресатами которого станут местные депутаты, администрации Тракторозаводского района и города, губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

 

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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