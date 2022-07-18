Президент РФ отметил спасателей Кыштыма

Президент РФ принял решение наградить медалью «За спасение погибавших» спасателей Кыштымского отряда ПСС Челябинской области за смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях.

Государственными наградами награждены Александр Ступацкий, Дмитрий Бочкарев и Владимир Коршук.

Почти год назад, вечером 27 сентября, в катастрофической ситуации на озере Аргази оказались двое мужчин. Сначала на катере вышел из строя двигатель, многочисленные попытки запустить его привели к разрядке аккумуляторной батареи, а с наступлением сумерек резко ухудшились погодные условия и начался шторм.

Как сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службе региона, неуправляемый катер затапливало высокой волной, а порывистый ветер в любой момент мог опрокинуть аварийное плавательное средство или выкинуть его на камни многочисленных островов Аргази.

Благодаря самоотверженности кыштымских спасателей люди были спасены - катер в полной темноте, среди высоких волн был обнаружен с кормовым креном, пострадавшие приняты на борт лодки спасателей, а аварийное судно взято на буксир и эвакуировано к безопасному участку на берегу.