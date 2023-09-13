При содействии ПО «Маяк» в Озерске открылся первый детский автодром

В Озерске (Челябинская область) при содействии ПО «Маяк» открылся первый детский автодром - благоустроенная площадку для обучения дорожной азбуке дошколят.

На автодроме есть разметка, согласованная с ГИБДД, стационарные дорожные знаки, светофоры, зебры и перекрестки. С тем, чтобы все было по-взрослому, помог «Маяк».

«Для Росатома безопасность является наивысшим приоритетом, – подчеркнул заместитель начальника отдела транспорта №1 управления автотранспорта ПО «Маяк» Павел Карелин. – В нашем подразделении действует своя фабрика безопасности: есть специальная площадка и программа обучения водителей для повышения квалификации, а соответственно, уровня безопасности на дорогах. Когда детский сад №43 попросил нас помочь сделать у себя нечто подобное, мы с удовольствием откликнулись: разработали и согласовали с профильным отделом ГИБДД проект разметки, после чего в нерабочее время выполнили все работы на объекте».

Появление автодрома стало возможным благодаря реализации муниципального социального проекта, разработанного педагогическим коллективом коррекционного детского сада №43.

«Конкурс социальных проектов был объявлен в 2021 году, – рассказала заместитель заведующей Ольга Ермохина. – Мы подали заявку на благоустройство сразу двух площадок – спортивно-игровой и автодрома. Инициативная группа родителей нас активно поддержала не только морально, но и финансово. В итоге на территории нашего дошкольного учреждения совместными усилиями были созданы современные образовательные условия».

Ольга Ермохина отметила, что открытие детского автодрома является значимым событием не только для детского сада, но и для города: обучение детей безопасному поведению на дороге – задача всего общества.

«Искренняя признательность за помощь в реализации проекта всем неравнодушным родителям, куратору по вопросам грамотного оформления площадки, ее оборудования и проведения занятий с детьми Наталье Архиповой и генеральному директору ПО «Маяк» Андрею Порошину – за помощь в оформлении автодрома и организации его праздничного открытия», - сказала Ольга Ермохина.

Как отмечает информационная служба ФГУП «ПО «Маяк», праздник действительно вышел на славу: яркий, красочный, с концертными и театрализованными номерами, выступлением юных чирлидеров, квестами и викторинами, конкурсными заездами ребятни на велосипедах и самокатах. Свою лепту в создание праздничной атмосферы внесли тренеры по культуре безопасного поведения «Маяка» и военнослужащие озерской дивизии, предоставившие качественную звуковую аппаратуру. По случаю торжества атомщики провели для малышни тематические интерактивные игры.

«Наш проект детской фабрики безопасности, а на сегодня у «Маяка» имеется и такая, больше рассчитан на школьников. У дошколят занятия мы проводим впервые: приятно удивлены, что задания оказались им по силам и заходят на ура! Будет повод – охотно придем в детский сад вновь, и уже с новыми задачками», – отметила специалист по охране труда ПО «Маяк» Светлана Антропова.

Как сообщила старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД Наталья Архипова, в дальнейшем детский автодром будет использоваться для проведения занятий воспитанников и других детских садов Озерска.