28.02.2023
Экс-директору ПО «Монтажник» из Магнитогорска смягчили приговор
28.02.2023
ВТБ предлагает запустить государственную программу «детских депозитов»
28.02.2023
В Челябинске будут судить ОПГ автоподставщиков
28.02.2023
«Уральская метелица» определила лучших спортсменов Еткуля
28.02.2023
Исторический музей приглашает челябинцев на лекцию о последней картине Брейгеля-старшего
28.02.2023
В Челябинской области два человека травмировано на железной дороге с начала 2023 года
Приберись в голове: на ТНТ выходит строительно-психологическое шоу «Хочу перемен»
28.02.2023
Стендап, песни и танцы: челябинцев приглашают на грандиозный фестиваль талантов ТНТ
21.02.2023
Назад в 2003-й: ностальгическая комедия «Кафе «Куба» с Мариной Федункив выходит на ТНТ
16.02.2023
Актер Виталий Гогунский станет участником шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ
15.02.2023
На ТНТ стартует новое шоу «Бьюти Баттл» с ведущей Глюк’oZой
Снежный заряд на трассе М-5 в Ашинском районе парализовал движение автомобилей
28.02.2023
В понедельник у православных начался Великий пост
27.02.2023
В воскресенье у православных - прощёный день
26.02.2023
Минобороны РФ озвучило итоги специальной военной операции
24.02.2023
Россия отмечает праздник героев и патриотов - День защитника Отечества
23.02.2023