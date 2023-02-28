Приберись в голове: на ТНТ выходит строительно-психологическое шоу «Хочу перемен»

5 марта в 10.00 на телеканале ТНТ стартует уникальный телевизионный проект «Хочу перемен». Это строительно-психологическое шоу, в котором ремонт будет начинаться с уборки в голове. Ведущий Олег Верещагин, психолог пространства Ольга Агдаси и дизайнер Умидхан Хуснитдинов помогут участникам понять, какие изменения им действительно необходимы. Ведь в этом шоу ремонт не просто меняет жизнь, а помогает реализовать цели с помощью нового пространства.

Какая связь между цветом обоев и личной жизнью? Между расположением дивана и карьерными успехами? Между содержимым шкафа и болезнями? Самая прямая! Это выглядит как магия, но стоит поменять обстановку в квартире, как вслед за ней изменится и жизнь. Шоу «Хочу перемен» поможет устроить разгромную прощальную вечеринку старым вещам и найти правильную дверь в новую жизнь.

Участникам проекта предстоит пообщаться с психологом пространства Ольгой Агдаси, которая тщательно изучит жилище героев, чтобы понять, какие проблемы есть у хозяина, и подсказать, как выйти из замкнутого круга. Затем жильцов ожидает терапия разрушения: вместе с ведущим проекта Олегом Верещагиным они с помощью молотков, пил и бейсбольных бит буквально уничтожат своё прошлое, чтобы на его месте построить светлое будущее.

После этого финалист «Битвы дизайнеров» Умидхан Хуснитдинов подготовит для героев проект их будущей комнаты, который будет полностью отражать их психологическое состояние. На этом путешествие участников шоу в лучшую жизнь не закончится: зрители увидят, как герои обживаются в новом интерьере, а те честно расскажут, что новый продуманный дизайн повлиял на их повседневную жизнь.

Олег Верещагин, ведущий шоу: «Лучший способ начать новую жизнь – это распрощаться со старой. Моя задача – помочь героям сделать это максимально мощно и стильно. Мы с ними берём биты, кувалды и начинаем пробивать дорогу в лучшую жизнь. И когда пути назад нет, остаётся идти только вперёд! Так что очевидно, что без моего участия ничего бы не получилось. А я только за, крушить чужие квартиры, когда тебе за это ещё спасибо скажут – это же лучшая работа в мире».

Строительно-психологическое шоу «Хочу перемен» – с 5 марта на телеканале ТНТ.