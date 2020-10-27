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Приемные семьи Челябинской области объединил онлайн-фестиваль с участием губернатора

Общество
Сегодня, 16:43
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Приемные семьи Челябинской области объединил онлайн-фестиваль, ставший для региона юбилейным, десятым. В событии принял участие глава региона Алексей Текслер.

Традиция чествовать приемных родителей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения биологических матерей и отцов, родилась на Южном Урале давно.

«Ежегодно мы собираем вас, чтобы в теплой, семейной обстановке наградить. В этот раз из-за пандемии мы отказались от традиционных очных встреч, поэтому сегодня впервые проводим региональный фестиваль в режиме онлайн», - сказал Алексей Текслер.

По его словам, в этом есть и определенный плюс – благодаря цифровым технологиям в текущем году участие в мероприятии смогло принять рекордное число человек: на связь с губернатором вышли 600 приемных родителей.

«Приемные семьи - это настоящий пример ответственного родительства», – подчеркнул Алексей Текслер.

Как отмечает пресс-служба областного правительства, каждый год на Южном Урале становится все больше людей, берущих детей на воспитание.

В настоящее время в Челябинской области проживает 1800 ребят, которые остались без родительского попечения. Правительство региона ведет большую работу по устройству детей в семьи.

За последние пять лет количество ребят, проживающих в учреждениях региона, сократилось почти вдвое. Ежегодно вводятся новые меры поддержки для приемных семей, увеличиваются выплаты.

Для кандидатов в приемные родители в Челябинской области работает 27 школ, где будущие мамы и папы готовятся к новой для себя роли, получают помощь педагогов, психологов и юристов.

Работа с замещающей семьей не заканчивается на этапе ее создания. Для того чтобы дети легко адаптировались в замещающих семьях, в регионе функционирует 56 служб сопровождения, чья деятельность направлена на помощь ребенку и приемным родителям.

В Челябинской области в приемных и опекаемых семьях проживает сегодня десять тысяч 431 ребенок. За девять месяцев 2020 года в семьи южноуральцев переданы тысяча 66 детей. Для них действуют меры социальной поддержки.

 

 

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