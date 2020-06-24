Прилепин и его правда: известный писатель встретился с челябинскими журналистами

В Челябинске вчера, 23 июня, состоялась пресс-конференция с известным писателем Захаром Прилепиным. Во встрече также участвовали представители регионального отделения партии «За правду» Дмитрий Довбня и Николай Новичков.

Одной из ключевых тем стало обсуждение политической ситуации в стране. Тема политики Захару Прилепину близка: он является лидером партии «За правду». Ранее состоялось общее собрание регионального отделения партии, где были выдвинуты три кандидата в депутаты Законодательного собрания: ими стали основатель партии Захар Прилепин и его соратники Дмитрий Довженко и Дмитрий Довбня. По их словам, партия активно продвигает формы прямой демократии, в том числе формы онлайн-голосования.

Писатель высказался по поводу введения поправок в Конституцию. Прилепин поддерживает добавление пунктов о неприкосновенности границ страны и поддержке русскоязычной диаспоры за рубежом. По его мнению, данное голосование станет первым шагом по введению в общественную жизнь референдумов и выработке удобного для власти и для населения механизма голосования.

Затрагивая поправку об обнулении сроков действующего президента, Прилепин отметил, что ситуацию стоит рассмотреть с разных сторон, и делать выводы пока преждевременно. Он подчеркнул, что данная мера ставит целью сохранение стабильной общественно-политической ситуации в стране в условиях противостояния провластных кланов.

В ходе дискуссии затронули и вопрос строительства хирургического корпуса детской больницы в городском бору. Отметим, что экспертное сообщество высказалось против возведения больницы в лесном массиве по причине заболоченности площадки для строительства. Прилепин не стал комментировать целесообразность строительства, но призвал сохранить исторические здания, находящиеся в аварийном состоянии.

«В Челябинске я был уже пять раз и толком его не видел. Сейчас я очень насыщен впечатлениями, поскольку увидел город с совершенно другой стороны. Раньше воспринимал его как мрачный и тяжелый город. Я сам вырос в Дзержинске, и считал Челябинск примерно таким же. В скором времени приеду к вам вновь», - поделился Захар Прилепин.