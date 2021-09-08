Привитые южноуральцы редко попадают в реанимацию, но есть исключения и даже умершие

Вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 уменьшает риск возникновения тяжёлой формы заболевания. Об этом свидетельствует статистика в Челябинской области.

«На сегодняшний день по статистике к нам попадает 2% из всех больных, вакцинированных, - рассказал Михаил Вербитский, главный врач ОКБ-3.

Чаще всего заболевшие из группы привитых переносят заболевание очень легко. «Практически на 5-6 день они покидают стены нашей больницы, в связи с отсутствием дальнейшего развития заболевания», - отмечает Вербитский.

Главврач подчеркивает, что на сегодня единственный реальный способ защитить себя от этой болезни, от осложнений и соответственно от летального исхода – это вакцинация.

«Привитые пациенты очень редко попадают в реанимацию, а если и попадают - выздоравливают!», - заверяет Антон Юлин, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии областного инфекционного центра ОКБ №3.

По его словам, практика показывает, что вакцинация от ковида не дает стопроцентной гарантии от заражения, но, и что очень важно, позволяет существенно снизить риск возникновения тяжёлой формы заболевания.

«Процент того, что человек выживет после вакцинации, даже заболев ковидом, очень высок, - подчеркивает Антон Юлин. Статистика открытая. Можно посмотреть, сколько пациентов заболевает и болеет тяжело без прививки, сколько с прививкой».

Завотделением отмечает, что в области есть единичные случаи, когда не удалось спасти заболевших после прививки жителей.

Один из умерших неправильно вакцинировался. Этот случай произошел в июне. «В эпидочаге мужчина пошёл и привился, не упомянув об этом медработникам. Так делать нельзя! Если у него есть контакт с инфицируемым человеком, вакцинироваться нельзя, потому что он уже скорее всего болен», - пояснил Антон Юлин.

У второго привитого умершего были серьезные проблемы с сосудистой системой, что усугубило ситуацию.