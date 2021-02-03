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Проблемы с прохождением диспансеризации – расскажи первому замминистра

Первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Дмитрий Тарасов предлагает южноуральцам делится с ним проблемами с диспансеризацией.

Напомним, с первого февраля 2021 года в регионе была возобновлена диспансеризация, приостановленная в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«После сообщения о том, что возобновлена диспансеризация, начались жалобы на то, что “пришел, бумажки написали и всё”», - написал Дмитрий Тарасов в своем аккаунте.

Первый замминистра здравоохранения рассказал об этапах диспансеризации, какие должны быть проведены обследования и предложил жителям делится с ним возникающими в ходе диспансеризации проблемами. «И если у кого-то будет не так - готов собрать информацию и поработать, - пообещал Дмитрий Тарасов и добавил. - Только предметно, “без сердца”».

Диспансеризация проходит в два этапа. На первом врач заполняет анкету, измеряет рост, вес, окружность талии, артериальное давление. Обязательно определит холестерин, глюкозу в крови и оценит сердечно-сосудистые риски.

В первичной диспансеризации для всех, а в дальнейшем для женщин старше 45 лет, а для мужчин 35 лет обязательно ЭКГ. Так же необходимо сдать общие анализы, пройти флюорографию. После 39 лет дополнительно проводится УЗИ брюшной полости, измерение внутриглазного давления.

На первом этапе диспансеризации проводится осмотр акушерки, а с 39 лет до 75 лет женщины проходят маммографию.

«Такое обследование реально пройти за один день. Это позволит врачу-терапевту определить группу здоровья пациента и провести профилактическое консультирование», - считает Дмитрий Тарасов.

Если по результатам исследований выявляются хронические заболевания или подозрение на патологию, врач направляет пациента на второй этап диспансеризации, к узким специалистам.

На втором этапе диспансеризации пациент проходит дополнительное обследование, в ходе которого уточняется диагноз заболевания. К кому из узких специалистов направить пациента, какие анализы необходимо сдать и какие исследования пройти, терапевт определяет на стадии прохождения первого этапа диспансеризации. А по результатам проводит углубленную профилактическую консультацию

Диспансеризация проводится только в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения по полису ОМС и является полностью бесплатной для пациентов. «Но мы по-прежнему привыкли бегать от врачей. Мы самостоятельно, с помощью Яндекса (а продвинутые с Гуглом), ставим себе диагнозы и покупаем лекарства, слушая фармацевта. А надо только с паспортом и полисом пройти диспансеризацию. И да, это совсем не больно, и не очень долго. Лечиться потом дольше, страшнее и больнее», - предупредил первый замминистра.