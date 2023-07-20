20.07.2023
В Челябинске закроют движение троллейбусов через перекресток Свердловского и пр. Ленина
20.07.2023
Продлено ограничение движения транспорта в Ленинском районе Челябинска
20.07.2023
Троллейбусы № 6, 10, 16, 17 и 19 в Челябинске возвращаются на свои прежние маршруты
20.07.2023
В ЮУрГГПУ проходят встречи с абитуриентами
20.07.2023
Магнитогорцу грозит до двух лет заключения за уклонения от призыва на военную службу
20.07.2023
Глава Каслей оштрафована за заваленные мусором контейнерные площадки
Продлено ограничение движения транспорта в Ленинском районе Челябинска
19.07.2023
В Ашинском районе вновь на несколько часов перекроют трассу М-5
05.07.2023
В Челябинске закрывают движение транспорта по улице Салютной
04.07.2023
В Челябинске продлили ограничение движения по улице Марченко
30.06.2023
В Челябинске продлили ограничение движения по улице Энтузиастов
Экс-глава Челябинска и ГУ лесами подали иски в суд из-за здания отеля на Еловом
19.07.2023
Алексей Текслер дал поручения по Каширинскому рынку, на который жалуются челябинцы
19.07.2023
В Сатке открыли долгожданный Ледовый дворец
18.07.2023
Алексей Текслер обозначил ключевые задачи в период сложной внешнеполитической обстановки
18.07.2023
Единороссы утвердили кандидатуру на пост спикера Заксобрания Челябинской области
18.07.2023