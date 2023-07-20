Продлено ограничение движения транспорта в Ленинском районе Челябинска

В Челябинске еще на неделю продлено ограничение движения транспорта в Ленинском районе, предупреждает пресс-служба администрации города.

«В связи с проведением третьего этапа работ по реконструкции участка теплотрассы с восьми часов 21 июля до 20 часов 27 июля ограничено движение транспорта в районе дома № 40 по улице Богдана Хмельницкого», - предупредили в мэрии.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, с шестого июля до 18 июля вводилось ограничение движения по крайней правой полосе в районе дома № 38 по улице Богдана Хмельницкого, с восьмого по 24 июля – также по крайней правой полосе от дома № 38 до дома № 40.

Напомним, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Металлургическом районе Челябинска продолжаются ремонтные работы с ограничением движения на улице Богдана Хмельницкого от Сталеваров до Жукова и улицы Сталеваров от Шоссе Металлургов до Богдана Хмельницкого. Работы ведутся также на 2-й Павелецкой улице на участке от Шоссе Металлургов до Цеха холодного проката. До 20 августа здесь обновят проезжую часть и тротуары.

По улице Богдана Хмельницкого не только отремонтируют проезжую часть и тротуары, но также приведут в порядок площадь перед ДК ЧМК. Там вместо имеющегося асфальтного покрытия на пешеходной части уложат тротуарную плитку, аналогичную той, которой оформлен дворцовый сквер.

Всего в 2023 году в рамках проекта «Дорожный рывок» в Челябинске отремонтируют более 850 тысяч квадратных метров дорожного покрытия во всех районах города.