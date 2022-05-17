17.05.2022
Продолжают борьбу с ковилом более 1,8 тысячи южноуральцев
17.05.2022
Двум докторам ЧОКБ присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации»
17.05.2022
Спасатели Кыштыма нашли заблудившегося туриста
17.05.2022
В Челябинской области берег Ая и его притесы свяжет 130-метровая лестница
17.05.2022
Эксперты одобрили проект зон охраны казенного винного склада в Челябинске
17.05.2022
Сотрудники УФСБ пресекли канал контрабанды продукции военного назначения
Продолжают борьбу с ковилом более 1,8 тысячи южноуральцев
16.05.2022
За неделю ковид оборвал жизни 28 южноуральцев
15.05.2022
В Челябинской области почти 1,9 тысячи южноуральцев продолжают борьбу с ковидом
14.05.2022
За сутки заболели ковидом 135 южноуральцев, пять человек скончались
11.05.2022
За сутки заболели ковидом 146 южноуральцев, выздоровело 147, умерло четверо
Чуриловцы бьют тревогу по поводу засохших деревьев на улице Сергея Герасимова
16.05.2022
Эксперты: Членству Швеции и Финляндии в НАТО может помешать «курдский вопрос»
16.05.2022
Вице-губернатор Челябинской области поддержал расширение улицы Худякова, а эксперты против
13.05.2022
Новый детский корпус ЧОДКБ будет построен на территории Челябинской областной больницы
12.05.2022
Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики
11.05.2022