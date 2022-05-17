Продолжают борьбу с ковилом более 1,8 тысячи южноуральцев

В Челябинской области по состоянию на 17 мая 2022 года продолжают борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 одна тысяча 842 человека, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне - одна тысяча 841 человек).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки подтверждено 127 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что на 2,4% больше показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 130 инфицированных).

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 124 человека, перенесших коронавирус, что меньше показателя предыдущего дня (днем ранее – 123).

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция оборвала жизни двоих жителей, что больше аналогичного показателя предыдущей семидневки днем ранее умерло четверо пациентов с ковидом).

Всего с начала пандемии переболело ковидом 330 тысяч 190 жителей. Сумели справиться с болезнью 319 тысяч 383 пациента. Скончалось восемь тысяч 923 южноуральца, заболевших коронавирусной инфекцией. Из них семь тысяч 645 жителей умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 278 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.