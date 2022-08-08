Проект благотворительного фонда «Металлург» победил в конкурсе грантов губернатора

Проект благотворительного фонда «Металлург» (основной благотворитель – ПАО «ММК») «Наравне со всеми: адаптивная физическая культура и спорт для детей с ментальными особенностями развития» стал победителем конкурса на предоставление грантов губернатора Челябинской области.

Итоги подвел координационный комитет конкурса на предоставление грантов главы региона некоммерческим неправительственным социально ориентированным организациям, участвующим в развитии институтов гражданского общества, на реализацию социально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», фонд «Металлург» выиграл грант на сумму свыше двух миллионов рублей, общая же сумма расходов на реализацию проекта превышает три с половиной миллиона рублей, из которых полтора миллиона составляет софинансирование.

Проект фонда рассчитан на 30 детей (минимум) с ментальными особенностями развития в возрасте от восьми до 14-ти лет и родителей, воспитывающих таких деток. Речь идет не только о подопечных БФ «Металлург», а в принципе о детях и родителях особенных детей, проживающих в Магнитогорске.

В рамках реализации проекта на основании проведенной диагностики для каждого ребенка будет разработана индивидуальная программа занятий с учетом состояния здоровья, психофизического развития, состояния сохранных функций.

Все занятия с детьми будут проводиться под руководством опытных тренеров, имеющих соответствующую квалификацию и опыт работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Сроки реализации проекта: с первого августа 2022-го по 31-е июля 2023 года.

На сегодняшний день в Челябинской области, по официальным данным, более тысячи детей имеют ментальные нарушения. В Магнитогорске проживает около 150 таких ребят. На учете в благотворительном фонде «Металлург» состоит 82 ребенка с ментальными особенностями в возрасте от трех до 18-ти лет. Ежегодно количество таких детей увеличивается.

Отметим, опыт подобной работы у БФ «Металлург» уже есть. С 2019 года фонд успешно реализует проект «Площадка семейного сотворчества – растем вместе!», в рамках которого дети с ментальными нарушениями занимаются адаптивным спортом.