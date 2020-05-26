Проект реконструкции литейных дворов доменного цеха ММК одобрила Главгосэкспертиза

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию литейных дворов доменного цеха ПАО "ММК" (Магнитогорск, Челябинская область), выдав положительное заключение.

Генеральным проектировщиком является АО "Магнитогорский институт по проектированию металлургических заводов" (АО "Магнитогорский ГИПРОМЕЗ").

Проектной документацией предусмотрена реконструкция литейных дворов печи № 2 доменного цеха с созданием системы аспирации, предназначенной для направления загрязненного воздуха на новую аспирационную установку, которую построят рядом со зданием литейных дворов по отдельному титулу. При этом будет обеспечен одновременный ввод этих объектов в эксплуатацию.

Как сообщает пресс-служба Главгосэкпертизы России, в ходе реконструкции заменят основное технологическое оборудование для выпуска чугуна и шлака на современные установки с гидроприводом, а также устроят двухуровневую рабочую площадку и частично заменят стеновое ограждение. Кроме того, будут реконструированы производственное здание и встроенные технологические помещения литейных дворов печи № 2.

Параметры и характеристики самой доменной печи № 2 при реконструкции литейных дворов не изменятся. Ее производительность также сохранится на текущем уровне и составит около 1,25 миллиона тонн в год.

Строительство ММК было начато в 1930 году. Первую и вторую домны запустили поочередно уже в 1932-м. За годы Великой Отечественной войны комбинат выплавил 10,175 миллиона тонн чугуна, свыше 11-ти миллионов тонн стали и 7,276 миллиона тонн проката. Из магнитогорской стали были сделаны каждый третий снаряд и броня каждого второго танка.

Сегодня комбинат представляет собой металлургический комплекс с полным производственным циклом, от подготовки железорудного сырья до глубокой переработки черных металлов. Экологическая программа ПАО "ММК" на 2020 год включает 48 проектов по снижению атмосферных выбросов, на которые планируется израсходовать свыше 3,7 миллиарда рублей. Строительство системы аспирации литейного двора доменной печи № 2 для очистки загрязненного воздуха является одним из ключевых проектов.